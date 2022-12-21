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北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

震前10秒 Shake Alert對北加州300萬人發警報

編譯組／綜合20日電
Shake Alert地震預警系統在20日凌晨地震發生前10秒，對北加州約300萬人發出警告。（取自推特）
Shake Alert地震預警系統在20日凌晨地震發生前10秒，對北加州約300萬人發出警告。（取自推特）

加州海岸20日凌晨發生芮氏規模6.4大地震，它並未讓灣區的窗戶嘎嘎作響，也沒有讓商店貨物掉落一地，卻叫醒了許多在睡夢中的人，這些都是登記地震預警系統收到警報的人。

中半島柏林甘（Burlingame）居民瓦許施特（Rohit Vashisht）和妻子20日凌晨被手機嗡嗡聲吵醒，但是他們並不介意；他說：「從某種意義上來說，這非常有幫助，為了預防萬一，我們做好了準備；我們後來睡得很好。」

經過十年的發展，美國西海岸已有約5000萬人登記這個地震預警系統；這個系統在今年9月聖他羅莎規模4.4地震和10月聖荷西東部的規模5.1地震進行試用，但20日的規模6.4地震是到目前為止規模最大的一次測試，加州政府官員對此感到興奮。

加州緊急服務辦公室（Office of Emergency Services）主任吉拉杜奇（Mark Ghilarducci）表示，Shake Alert系統是由美國地質調查所（U.S. Geological Survey）開發的，能在地震發生前10秒對北加州約300萬人發出警報，報告震央位置和地震級數等訊息，覆蓋範圍包括俄勒岡州南部、沙加緬度、灣區等地。

包括日本、墨西哥、中國、土耳其在內多個國家早已建立這類地震預警系統，美國的預警系統已完成80%以上。這個系統計畫在加州裝設1115個感應器，並加快訊號傳送速度，也會在俄勒岡州和華盛頓州裝設更多感應器。

Shake Alert系統可偵測到地震一開始的地面波動，位於西雅圖、蒙洛公園市和巴沙迪那的處理中心收到訊號後會立即分析數據，確定震央和強度，並發布Shake Alert訊息，然後再將警報發送給各個政府和私人合作夥伴。

Shake Alert警報發布的門檻不一，地震強度超過芮氏規模5或超過麥卡利震度級數（Modified Mercalli Intensity scale）4時，會發出手機緊急警報。

地質調查所巴沙迪那辦公室Shake Alert全國宣傳與教育協調員迪格魯特（Robert de Groot）表示，這個系統的重點是可以讓使用它的人獲得有意義的警告。他指出，一些處於地震危險中的人可獲得長達20秒的預警，但一些人可能因為離震央太近，來不及收到預警。到目前為止，系統很少出現誤報。

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