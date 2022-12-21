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北加州規模6.4強震 屋斜停電至少2死12傷 逾4.7萬用戶摸黑

編譯組／漢堡德縣20日電
地震造成水泥拱橋費恩橋路面碎裂。（美聯社）
地震造成水泥拱橋費恩橋路面碎裂。（美聯社）

加州漢保德縣（Humboldt County）20日凌晨2時許發生芮氏規模6.4的強烈地震，造成房屋傾斜、玻璃窗碎裂、管線爆裂，已知有2人死亡，12人受傷。

根據美國地質調查所（U.S. Geological Survey）公布的數據，這場6.4強震發生在20日凌晨2時34分，震央位於漢保德縣費恩谷（Ferndale）以東約10哩處。由於餘震發生超過80次，因此受到破壞的範圍很廣。

漢保德縣警長韓索（William Honsal）表示，兩名死者年齡分別為72歲和83歲，他們是在地震期間或地震過後不久，出現包括心臟病等緊急醫療狀況，但緊急救援人員無法及時趕往救助，因為當地的救護車已被派往其他地區。此外，地震中有12人受傷，傷勢包括髖部骨折和頭部受傷。

這是漢保德縣這兩年第二次在聖誕節前夕遭遇大地震，去年聖誕節前五天，漢保德縣也發生規模6.2的地震。

美國地質調查所表示，20日的地震發生在被稱為「蒙多西諾三會合」（Mendocino triple junction）的強烈地震活動區域，這裡是太平洋、北美洲和胡安德富卡／戈德板塊（Juan de Fuca/Gorda）的會合處。

加州地震訊息中心（California Earthquake Clearinghouse）發言人普里德摩（Cynthia Pridmore）在記者會上表示，由於餘震還在持續，地震情況一時之間不太可能獲得緩解，下周發生規模5以上或更大餘震的機率為13%。

官員們表示，無論何時都要事先做好準備，這次地震再次提醒加州，破壞隨時可能在沒有任何警告的情況下發生。

漢保德縣發出的聲明表示，當局正在進行損失評估，他們在里約戴爾（Rio Dell）觀察到嚴重的建築毀損，Painter Street上有多棟房屋從地基上被震垮，還有房屋水管破裂，導致房屋底部淹水。加州緊急服務辦公室（Office of Emergency Services）主任吉拉杜奇（Mark Ghilarducci）表示，地震發生後，至少有一棟建築物發生火災。

截至20日下午，里約戴爾有15棟房屋被貼上代表危樓的紅色標籤，社區大約一半的房屋都接受了檢查。官員表示，至少有30人失去住處。

由於地震造成漢保德縣大部分地區停電，加油站排滿汽車等待加油，以供發電機使用。除了加油站，超市前也可看到民眾排隊購物。

加州交通局局長塔瓦雷斯（Tony Tavares）表示，連接費恩谷和101公路的百年歷史橋梁已經關閉，禁止除緊急救援車輛以外的車輛通行。塔瓦雷斯說，加州已撥出600萬元緊急款項，供盡快修復這座有111年歷史的橋梁。

截至20日下午5時，漢保德縣南部已恢復供電，但縣內仍有超過4萬7000個用戶無電可用。

1992年4月25日發生在漢保德縣蒙多西諾角（Cape Mendocino）的7.2地震，是加州史上最具破壞性的地震之一，這次地震還出現兩次大型餘震，規模為6.5和6.7，並引發小型海嘯。此次地震造成95人受傷，財產損失約6100萬元，災情最嚴重的地區是尤瑞卡（Eureka）以南的城鎮。

北加州漢保德縣20日凌晨發生規模6.4強震，造成多棟房毀損。（美聯社）
北加州漢保德縣20日凌晨發生規模6.4強震，造成多棟房毀損。（美聯社）

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