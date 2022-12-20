部分迷幻藥合法化 華裔退伍軍人支持

華裔陸軍退伍軍人楊浩然，使用迷幻藥物治療戰爭創傷。（記者張曼琳／攝影）

州參議員威善高推出將部分迷幻藥合法化的SB58法案，獲得華裔 退伍軍人的呼應和支持。

曾在2016年參加競選舊金山 第七區市議員的華裔陸軍退伍軍人楊浩然（Michael H. Young），19日向本報表示，在退伍後因為戰場帶來的創傷（PTSD），他遭受了精神崩潰和迷茫，無法回歸正常生活，是通過迷幻藥物治療後，才得以重新振作。

楊浩然為台灣移民家庭 出身，爺爺楊勃為黃埔軍校第三期畢業生，軍校畢業後從軍後，升任為國民黨第94軍少將副軍長；也因此，楊浩然自幼立下從軍志願，入伍後被派往阿富汗、巴基斯坦，從事約10年的反恐工作。

他說：「迷幻藥物幫助我治癒了在反恐戰爭服役的10年中，留下的看不見的傷疤。」他呼籲：「每個退伍軍人都應該負責任地使用迷幻療法，請立即將迷幻藥合法化。」

舊金山退伍軍人事務委員會委員、One Vet One Voice 公共事務總監陳國慶（Hanley Chan）也持同樣的態度。他表示，自己從海軍退伍，也是使用迷幻藥來對抗抑鬱和焦慮。陳國慶表示，裸蓋菇素為自然產物，非實驗室製造。但他同時也承認任何藥物濫用，都會產生負面影響，但如果是「服用微量劑量，則不會產生幻覺。」