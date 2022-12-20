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加州居家看護荒 政府推帶薪訓練

記者李榮／灣區即時報導
為了提升看護的職業生涯品質與待遇，加州政府將提供帶薪訓練。（記者李榮／攝影）
為了提升看護的職業生涯品質與待遇，加州政府將提供帶薪訓練。（記者李榮／攝影）

加州居家看護人力的短缺一直是很嚴重的問題，據全國健康媒體「凱薩健康新聞」（KHN）指出，加州社會服務局將開設的一些訓練課程，而且是帶薪的訓練課程，希望提升看護的職業生涯品質。

社會局表示，加州的居家支持服務計畫（In Home Supportive Services，IHSS）等項目幫助了65萬名年長或殘疾的低收入者留在家中；為了吸引和留住州政府資助的援助計畫中的看護人員，提供新的服務項目是必要的舉措。加州官員表示，作為耗資2億9500萬元計畫的一部分，將於明年1月推出數千堂網上和面對面課程。課程重點放在數十個主題，包括：癡呆症護理、急救培訓、藥物管理、跌倒預防和自我照顧等。受訓的看護人員將依據受訓時間，而獲得薪資。

根據2021年對居家支持服務計畫的州政府審計結果，在接受調查的51個縣中，有32個縣報告指出看護有短缺的問題。另外，審計也發現需要服務的人，平均等待72天才獲得該計畫的批准，不過，加州社會服務局表示，大多數申請案延誤審核是由於申請人資料的遺漏。

事實上，已經存在近50年的居家支持計畫，一直受到高流動率的困擾。據參與編撰2019年關於加州醫療保健勞動力需求的政府報告的加州大學戴維斯分校研究員楊恩（Heather Young）表示，每年約有三分之一的看護人員離開該計畫。

其中一個問題就是薪資。據加州政府表示，居家援助計畫中的看護的平均時薪為15.83元。但該計畫實際由地方政府自行管理，每縣自行制定當地工資，因而會產生差異。

這次的培訓計畫出自紐森州長的「老齡化總體計畫」（Master Plan for Aging，MPA），主要是希望提高看護職業生涯的品質。社會服務局發言人米爾（Theresa Mier）表示，州當局希望薪資獎勵措施將有助於吸引新的人員加入，並使看護能留任更久，以照顧有特殊需求的人。除了會依上課時數而獲得報酬外，居家看護還將獲得額外15個小時的培訓獎金，最低金額為500元。看護在完成培訓後，如果每月為合格當事人提供看護服務至少40個小時，並持續起碼六個月，最多更可獲得3500元。

其實，過去一些縣政府也曾提供類似的培訓，但對參與培訓的時間不支付報酬。而這次加州向總部位於舊金山的看護組織Homebridge發放1600萬補助金，來用於協調培訓的工作。除了英語外，也將提供西班牙語、粵語、普通話和亞美尼亞語課程，希望服務更多元的看護。此外，州政府官員也正在策畫一場社交媒體宣傳，以招募新的看護人員。目前規畫，這些激勵措施預計將持續到2023年底。

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