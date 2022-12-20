加州居家看護荒 政府推帶薪訓練

為了提升看護的職業生涯品質與待遇，加州政府將提供帶薪訓練。（記者李榮／攝影）

加州居家看護人力的短缺一直是很嚴重的問題，據全國健康媒體「凱薩健康新聞」（KHN）指出，加州社會服務局將開設的一些訓練課程，而且是帶薪的訓練課程，希望提升看護的職業生涯品質。

社會局表示，加州的居家支持服務計畫（In Home Supportive Services，IHSS）等項目幫助了65萬名年長或殘疾的低收入 者留在家中；為了吸引和留住州政府資助的援助計畫中的看護人員，提供新的服務項目是必要的舉措。加州官員表示，作為耗資2億9500萬元計畫的一部分，將於明年1月推出數千堂網上和面對面課程。課程重點放在數十個主題，包括：癡呆症護理、急救培訓、藥物管理、跌倒預防和自我照顧等。受訓的看護人員將依據受訓時間，而獲得薪資。

根據2021年對居家支持服務計畫的州政府審計結果，在接受調查的51個縣中，有32個縣報告指出看護有短缺的問題。另外，審計也發現需要服務的人，平均等待72天才獲得該計畫的批准，不過，加州社會服務局表示，大多數申請案延誤審核是由於申請人資料的遺漏。

事實上，已經存在近50年的居家支持計畫，一直受到高流動率的困擾。據參與編撰2019年關於加州醫療保健勞動力需求的政府報告的加州大學 戴維斯分校研究員楊恩（Heather Young）表示，每年約有三分之一的看護人員離開該計畫。

其中一個問題就是薪資。據加州政府表示，居家援助計畫中的看護的平均時薪為15.83元。但該計畫實際由地方政府自行管理，每縣自行制定當地工資，因而會產生差異。

這次的培訓計畫出自紐森 州長的「老齡化總體計畫」（Master Plan for Aging，MPA），主要是希望提高看護職業生涯的品質。社會服務局發言人米爾（Theresa Mier）表示，州當局希望薪資獎勵措施將有助於吸引新的人員加入，並使看護能留任更久，以照顧有特殊需求的人。除了會依上課時數而獲得報酬外，居家看護還將獲得額外15個小時的培訓獎金，最低金額為500元。看護在完成培訓後，如果每月為合格當事人提供看護服務至少40個小時，並持續起碼六個月，最多更可獲得3500元。

其實，過去一些縣政府也曾提供類似的培訓，但對參與培訓的時間不支付報酬。而這次加州向總部位於舊金山的看護組織Homebridge發放1600萬補助金，來用於協調培訓的工作。除了英語外，也將提供西班牙語、粵語、普通話和亞美尼亞語課程，希望服務更多元的看護。此外，州政府官員也正在策畫一場社交媒體宣傳，以招募新的看護人員。目前規畫，這些激勵措施預計將持續到2023年底。