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李正元將任灣區捷運董事會主席 第一位少數族裔同性戀女主席

記者李怡／舊金山報導
捷運董事會新任主席李正元(右)和副主席佛利(左)。(灣區捷運供圖)
捷運董事會新任主席李正元(右)和副主席佛利(左)。(灣區捷運供圖)

灣區捷運(BART Board)董事會消息稱，近日一致投票通過，董事李正元(Janice Li)為下一任捷運董事會主席，佛利(Mark Foley)為董事會副主席。

李正元(Janice Li)的當選，成為灣區捷運第一位少數族裔同性戀女性董事會主席。她出生於香港，會講國語和粵語，2018年被選入灣區捷運董事會，成為該組織首位亞裔女董事。並在2022年擔任董事會副主席。2022年11月在沒有競爭對手的情況下再次當選。

在此之前，李正元曾在紐約州水牛城的可負擔住房組織工作。13年搬到舊金山後，為該市單車團體爭取權益。她曾力推將中央地鐵華埠站以已故社區領袖白蘭命名，曾有媒體稱她對華埠的影響無法衡量。

李正元表示，感謝即將離任的董事會現主席薩茲曼(Rebecca Saltzman)的指導。她承諾在未來將領導董事會「盡可能的團結一致，彼此尊重」，並呼籲灣區捷運在新的一年裡要有信心創新嘗試。

李正元在2022年期間擔任捷運董事會副主席，代表運輸機構的第八區，其中包括舊金山市西部，以及Montgomery、海濱大道(Embarcadero)和Balboa Park捷運站。

她表示，將會推動為城市提供最安全、可靠、運行良好、系統完整的捷運服務。她倡導，無論是個人還是社區，都應當努力做得更好，方能實現為員工和乘客提供頂級服務目標和宗旨。

灣區捷運董事會以八票贊成、一票反對的投票結果任命佛利(Mark Foley)為董事會副主席。他此前曾於2021年擔任董事會主席，並於2020年擔任副主席。佛利將會代表康曲柯士達縣(Contra Costa County)，包括東灣North Concord站、東灣Pittsburg/Bay Point站以及Antioch站。

佛利表示，灣區捷運會於致力於為乘客提供世界級的乘車體驗。

捷運 灣區 華埠

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