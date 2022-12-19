塞拉山積雪情況佳 未來一周只下小雪

塞拉山目前積雪已達到每年這個時期平均積雪量的194%。(美聯社)

加州 塞拉內華達山脈與太浩湖盆地滑雪 季節剛開始時情況不錯，積雪頗深。特別上周連續兩次暴風雨，塞拉內華達山脈5000呎以上地區飄下3呎到5呎大雪。因此根據全國氣象局消息，塞拉山目前積雪，已達到每年這個時期平均積雪量的194%。

全國氣象局沙加緬度辦事處氣象學家修馬克(Craig Shoemaker)說，塞拉山積雪情形不錯，而且由於天冷關係，積雪將會繼續存在，目前滑雪地區積雪深度應已達5至10呎。

然而未來情形如何？全國氣象局雷諾(Reno)辦事處氣象學家瓊斯頓(Chris Johnston)表示，未來一周可能只降下小雪，塞拉山脈北區的拉森峰(Lassen Peak)附近可能會降下半吋雪。

另外氣象局沙加緬度預測，下周四多塞拉沙納通道(Donner Pass)附近大約會降下兩吋雪。從現在至聖誕節 期間，天氣可能相當乾燥。

瓊斯頓表示，北加州太平洋沿岸出現一道高氣壓氣流，這道氣流就像一座牆，堵住暴風雨進入加州沿岸。他接著說，如果大氣壓氣流崩解，暴風雨可能會帶進更多雨水。然而聖誕節假期可能會飄雪。根據氣象分析，預測七天之後的天氣，準確性只有80%。

根據國家海洋與大氣管理局(the National Oceanic and Atmospheric Administration)預測，塞拉山脈從12月24日至30日之間，降雪量將在正常與低於正常之間，南加州天氣將比北加州乾燥。瓊斯頓說，塞拉山脈降雪季節，加州一般來說，天氣會比較乾燥。