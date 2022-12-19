勞工錯誤分類 州總檢察長邦塔籲修正：對勞資均有害

邦塔表示，將雇員錯誤地歸類為獨立承包商，對勞工、州和守法的雇主均有害。首先，被錯誤分類的勞工通常無權獲得基本的保護。（取自勞工部官網）

加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）最近加入了一個由17位總檢察長以及州和地方勞工機構組成的聯盟，在一封評論信中支持聯邦勞工部 （DOL）關於加強對勞工錯誤分類的聯邦保護的建議。當一個公司不適當地將其雇員作為獨立承包商對待，就會發生勞工分類不當的情況。此舉會導致公司逃避法律義務，如最低工資、加班費、工資稅和勞工賠償保險 。在信件中，該聯盟敦促勞工部迅速採取行動，廢除並取代川普 時代關於獨立承包商地位的規則，該規則非法擴大了獨立承包商的定義，並顛覆了以前根據聯邦公平勞動標準法（FLSA）實施的標準，從而使勞工面臨更大的錯誤分類風險。

邦塔的聲明說，將雇員錯誤地歸類為獨立承包商，對勞工、州和守法的雇主均有害。首先，被錯誤分類的勞工通常無權獲得基本的保護，如最低工資、加班費、及時支付工資、工資單、帶薪休假，以及報銷這種主要有利於雇主的開支，如服裝或旅行費用。除了需要增加執法行動外，錯誤分類還導致了收入的損失，並增加各州的行政負擔和成本。由於錯誤分類，各州損失本來可以從工資稅中獲得的稅收，並損失失業保險、勞工補償和帶薪休假計畫的資金。各州還產生額外的費用，如為沒有保險的勞工提供健康保險和住院費用，因為分類不當的勞工無法獲得雇主提供的健康保險、401（k）計畫或失業保險等福利，且往往缺乏適當的勞工賠償保險。最後，錯誤分類傷害那些按規則行事的雇主。對雇員進行適當分類並按照工資和工時法經營業務的雇主，在與規避法律的雇主競爭同樣的工作時，往往處於不利的競爭地位。

各州通過其勞動部門或通過其總檢察長辦公室，負責執行勞動標準，必須定期確定一個勞工是雇員還是獨立承包商，作為一個初步因素，以確定他們受到州和聯邦法律規定的工資和工時及其他保護措施。然而，今天的勞工，由於技術和工作場所規範的變化，越來越多地成為替代性工作安排的一部分，雇主將成本不成比例地轉移到勞工身上，在此過程中往往將雇員錯誤地分類為獨立承包商。正如勞工部的擬議規則所承認的那樣，需要一個靈活的標準來確定勞工是否為獨立承包商，並考慮整體情況，以應對變化的工作安排。與川普時代的標準不同，勞工部提議的多因素經濟現實測試滿足了這一需求。它適應了創新的工作安排，以確保最弱勢的勞工受到「公平勞動法」的保護。該測試的重點是勞工是否在經濟上依賴他們提供服務的企業，或者作為一個經濟事實，他們是為自己做生意。