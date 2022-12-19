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機票漲40% 乘客冒延誤風險選廉航 航班延誤率卻達15%

編譯組／灣區18日電
隨著疫情緩和，出遊民眾大增，機票價格大幅飆漲。許多民眾考慮搭乘廉價航班。(美聯社)
隨著疫情緩和，出遊民眾大增，機票價格大幅飆漲。許多民眾考慮搭乘廉價航班。(美聯社)

年底佳節到臨，灣區民眾紛紛出門遠遊，然而隨著疫情緩和，出遊民眾大增，機票價格大幅飆漲約40%。此情此景，許多民眾考慮搭乘廉價航班如邊疆航空 (Frontier Airlines) 、捷藍航空 (JetBlue) 或精神航空 (Spirit Airlines) 的航班飛機。

然而這些廉價飛航航班服務比不上一般享有口碑的航空公司。除旅客攜帶行李受到限制外，廉價航班經常出現班次延誤、旅客抱怨連連等問題。

灣區的邊疆航空、捷藍航空，以及精神航空經常出現班次延誤問題。從今年元月到9月，服務聖荷西的捷藍航空22%班次延誤時間達半個小時以上。從舊金山國際機場與屋崙國際機場起飛的飛機，15%會出現延誤狀況。

旅客卡瑟德 (Colin Casserd) 上周搭精神航空出遊，原來在拉斯維加斯機場三個小時的轉機時間，竟然延長到11個小時，機場候機乘客憤怒不已，抱怨連連。卡瑟德說，八個鐘頭候機期間，精神航空約每隔40分鐘發簡訊給她，稱飛機將繼續延誤一個鐘頭。如此連續收到多次精神航空簡訊，許多乘客尖聲抗議。卡瑟德說，在機場等了六個鐘頭後，她開始感到焦慮萬分。

雖然類似上述延誤八個鐘頭的情形出現機會不多，許多民眾在社交網路形容班次嚴重延誤情形。剛從屋倫飛往西雅圖的科耶 (Andy Koe) 說，他再也不搭乘精神航空或邊疆航空的飛機了。科耶最喜歡的航空公司是阿拉斯加航空 (Alaska Airlines)。他說，由於是阿拉斯加航空忠實乘客，他得到許多優惠，包括免費自動升級，從經濟艙轉為商務艙。而且阿拉斯加航空可以免費托運行李。

然而許多旅客仍挑選廉價航班。精神航空從屋崙至拉斯維加斯的來回機票才約200元。這個價錢才只有西南航空 (Southwest Airlines) 的一半。可是西南航空除了讓你攜帶一個行李外，也免費托運兩個行李。如果搭精神航空，每托運一個行李，就增加100元運費。

過去兩年疫情嚴重期間，一般航空公司減價吸引顧客。現在情況改變，管制放鬆，飛機票價格大幅增長，這也是廉價航班誘人主因。

如旅客仍想冒著航班延誤風險，專家倒有個建議，那就是搭乘當天首次航班，即使首次航班起飛時間是清晨5時，也值得起得大早，避免飛機延誤。根據專家，隨著不同航班相繼起飛，就會開始出現服務員工不足問題，或者起飛、降落時間受到天氣影響問題，航班延誤問題就會慢慢出現。因此愈早出遊，航班延誤機會愈少。

圖為舊金山國際機場。(本報檔案照)
圖為舊金山國際機場。(本報檔案照)

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