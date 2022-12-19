灣區住院病患劇增 疫情以來第三高

舊金山灣區出現新冠疫情爆發以來第三高的住院病患劇增現象。(Getty Images)

舊金山灣區 出現新冠疫情 爆發以來第三高的住院病患劇增現象。然今年疫情發展與過去不同，除了感染新冠病毒住院人數飆高之外，另外流行性感冒病患與感染呼吸道合胞病毒(RSD)人數也增加。醫學專家提醒民眾小心防範。

灣區14日新冠住院人數已達940人，雖然比2021年元月與2022元月兩波疫情告急情況緩和，灣區醫學專呼籲民眾加強防範。灣區2021年元月與2022年元月分別有2028名與1914名感染新冠病毒住院病患。

舊金山加大傳染病學專家陳子平醫師(Dr. Peter Chin-Hong)說，醫院緊急病房已經全滿。目前因重症於舊金山加大接受緊急治療的病患除了新冠患者外，還有流感病患、呼吸道合胞病毒患者。陳子平說，情況複雜，醫院醫護人員應接不暇。他說，過去雖然病患人數多，可是治療較為直接，因為患者都是因感染新冠病毒住院，現在病毒繁多，診斷治療更為複雜。

灣區12家公立醫院上周聯合呼籲民眾提高警覺，採取預防感染措施，協助醫院應付目前緊急狀態。他們建議民眾採行以下預防辦法：接種流感與新冠疫苗。生病時不要外出，以防病菌傳播。室內公共場所戴上口罩。生病時必須接受檢測。如感染病毒必須接受治療。

陳子平醫師說，除了病床不足外，許多醫護人員也生病請假。另外治療流行性感冒的藥物特敏福(Tamiflu)也相當短缺，因此面臨這波疫情，醫護單位面臨多重挑戰。

舊金山急診學教授、查克柏格舊金山總醫院醫師羅德利格(Robert Rodriguez)說，目前醫院只能接納四分之一求診病患住院。凱瑟醫院發言人松金(Karl Sonkin)說，北加州地區的凱瑟醫院一天平均住院病患約為3000人，目前已激增至3500人。因此與其他醫療機構一樣，凱瑟醫院也必須增聘醫護人員。根據統計，11%凱瑟醫院住院病患為新冠患者。

舊金山加大發言人蕾芙(Suzanne Leigh)表示，從11月1日起，因感染新冠住院人數已倍增到38人。史丹福醫院醫療主任西加醫師(Dr. Niraj Sehgal)說，醫院上周出現25至35名新冠病患、10至15名流感病患，以及5至10名感染呼吸道合胞病毒病患。病患人數大幅飆高。

新冠疫情爆發前兩年，灣區新冠病患住院比例低於加州其他地區。現在情況已改變，自從今年4月以來，灣區六縣每10萬居民因感染新冠住院人數，已高於其他加州各地。