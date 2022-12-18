Cruise自駕出租車 頻出問題遭調查 月才召回80輛車更新軟件

Cruise自駕出租車在舊金山堵塞交通後被調查。（電視新聞截圖）

舊金山 自駕（Self-driving）出租車公司Cruise因其汽車 頻頻出現問題面臨安全調查。全國公路交通安全管理署（National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA）發言人說，調查人員已經收到許多報告，稱Cruise汽車在舊金山城市街道上不是停在路中間，就是突然剎車。

「我看了大約5分鐘，看到其他車輛繞過它行駛，」屋崙居民彭德格拉斯特（Kelly Pendergrast）在目睹一輛無人駕駛的Cruise汽車被卡住後說。「它在一個非常繁忙的十字路口阻礙了交通。」

她稱看著這輛車一直停在那裡大約15分鐘，直到Cruise的技術人員趕到。Cruise汽車沒有人在駕駛，它是由計算機操作的。

人工智能並不是任憑空來的，加州 州立大學（Cal State）東灣分校計算機科學教授Moayed Daneshyari說。「它從經驗中獲取數據。可以想象，這將會出現一些問題和挫折，而且我想說，在三或四或五年內，這將是非常正常的事情。」

本周，加州政府宣布Cruise可以在一天中的任何時間、在舊金山的任何地方，提供無人駕駛的乘車服務。Cruise在一份聲明中說：「Cruise的安全記錄是向大眾公開的，包括在極其復雜的城市環境中行駛了近70萬英哩的完全自主里程，沒有發生危及生命的傷亡事故。這是在美國道路上每年有超過4萬人車禍死亡的背景下發生的。在健康的監管審查與我們迫切需要的拯救生命的創新之間，總是有一個平衡，這就是為什麽我們將繼續與NHTSA全面合作......。」

目前也是自動駕駛汽車行業的一個關鍵時刻，總部位於舊金山的Cruise公司計畫將服務擴展到鳳凰城（Phoenix）和德州的奧斯汀（Austin）。

9月，Cruise公司透露，它召回了80輛無人駕駛汽車進行軟件更新，因為其中一輛汽車發生了車禍，造成了輕微的傷害，該輛車在一個十字路口進行無保護左轉時，被一輛迎面而來的車輛撞上。根據監管文件，Cruise公司的車輛不得不被拖離現場。

2016年，當Cruise還是一家初創公司時，通用汽車GM收購了它的大部分股份。去年5月，GM投資獲得了該公司80%的股份。