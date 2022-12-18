趙小蘭訪中華總會館及龍岡總公所 答謝華埠社區支持

趙小蘭拜訪舊金山中華總會館。（記者張曼琳／攝影）

前勞工及運輸部長趙小蘭 （Elaine Lan）17日拜訪舊金山中華總會館，並到龍岡總公所祭祖。此次為趙小蘭在新冠疫情後首次拜訪金山華埠 社區。趙小蘭先是用國語致詞，感謝多年來華埠社區對她的支持，之後她也祝賀172年來首位女總董林少琪（Alisa Lam），稱其創造了歷史，為她感到驕傲。

17日下午，趙小蘭在隨行人員陪伴下，首先來到中華總會館。總董林少琪和多位商董到場，並準備舞獅表演以歡迎趙小蘭來訪。林少琪在歡迎致詞時讚賞趙小蘭的成就，表示「趙小蘭為美國亞裔 的榜樣」，她深感欽佩。林少琪表示，中華總會館的大門隨時向趙小蘭敞開，歡迎常來華埠做客。

趙小蘭先用流利的國語致詞，她說：「今天我特別高興能來到舊金山，我來是特意感謝在我擔任勞工和交通部長的時候，華埠社區對我的鼓勵和支持。」她透露，目前她住在肯塔基州（Kentucky）和華盛頓，很少來到舊金山，特別感謝華埠社區對她歡迎。 趙小蘭表示，「我從未忘記自己的根，我永遠為自己的亞裔身分感到自豪。」（記者張曼琳／攝影）

再次回來 感謝所有支持者

趙小蘭還表示，她特別高興見到中華總會館有了首位女總董。「在我還是個小女孩的時候，沒有女性擔任過總董，所以我認為這幾乎是不可能的。」

她為林少琪感到十分驕傲，並表示她留意到在舞獅隊伍中，也見到年輕女性的面孔，她也備感驚喜。

趙小蘭（左）向林少琪（右）送出了其父母的回憶錄「淡定，無畏」。（記者張曼琳／攝影）

趙小蘭表示，她清晰記得上一次到訪華埠是在2019年12月28日，是在新冠疫情之前。而那時還是她在聯邦勞工部長的任上。

她說：「在我的整個職業生涯中，我都會不時來到舊金山華埠社區。現在我已經卸任，所以我想再次回來感謝華埠社區的支持，你們的支持在我成為勞工和運輸部長時，給了我很大的鼓勵。 所以打從心底我要感謝華埠的所有支持者，你們給了我很大的安慰。」

社會多元化 亞裔時代已到來

在回答媒體提問時，趙小蘭表示，「我從未忘記自己的根，我永遠為自己的亞裔身分感到自豪。我也希望與美國主流分享，我們作為一個社區所擁有的價值觀。 此次是我卸任後第一次回來舊金山華埠，感謝大家的鼓勵、熱情和支持。在整個職業生涯中，我十分感激社區的支持。 」

指出目前美國社會變得更加多元化，認為很多亞洲文化可以和美國主流分享。她說：「他們可以向我們學習，在我們第一次來到美國前，我們是來這裡學習的，而現在我們可以教（他們）來，他們也會因了解亞裔價值觀而更加充實。」

趙小蘭還向本報透露，工作日她通常會住在華盛頓，周末會到肯塔基州，和丈夫在一起，或者在紐約和父親共度時光。她表示，與加州相比，肯塔基州是一個較小的州，大約有400萬人，以發展農業、賽馬和煤炭聞名。但她強調：「我們的整個國家正在變得更加多樣化，現在有14%的非裔，約18%拉美裔，所以我們已經逐漸成為少數中的多數，這也是前進的趨勢。 」她補充道：「作為亞裔，首要要做的就是不要害怕， 美國現在更加多樣化了。我們少數族裔的時代已經到來。」

趙小蘭隨後到龍岡總公所祭祖，與趙氏姐妹和其他公所成員合影留念。她還向中華總會館以及龍岡總公所的成員贈送了其父母的回憶錄「淡定，無畏」，並在晚間參加由中美文化藝術協會主辦的第三屆「心心相印，美滿姻緣，表揚模範夫妻大會」，講述自己的成長經歷和對亞裔價值觀的理解。 趙小蘭隨後去到龍岡總公所祭祖。（記者張曼琳／攝影）

生活忙碌 推動電動車發展

趙小蘭在1986年開啟其政治生涯，30多年間為美國華裔及女性參政史創下許多新紀錄。2001年她獲前總統小布希任命為聯邦勞工部長，成為美國史上首位亞裔女性擔任總統內閣部長，也是首位華裔聯邦內閣部長。前總統川普上任後，趙小蘭又被任命為聯邦運輸部長，成為是首位獲得兩位不同總統內閣任命的聯邦政府部長。