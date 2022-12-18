華童槍擊案3嫌落網 家屬感謝警察付出

華童Jasper Wu的家人感謝加州公路巡警的工作，不棄不捨終於將嫌犯緝拿歸案。 （電視新聞截圖）

周五（16日），在23個月大的華童Jasper Wu慘遭槍擊案中被捕的嫌疑人之一首次出庭；小男孩的父母和一位親密的家庭朋友描述了過去13個月來過山車式的情緒，以及他們對三名嫌犯被捕消息的反應。他們特別感謝公路巡警和當地警局在偵破此案中的艱辛付出。

蘇珊徐（音譯，Susan Xu）是華童一家的朋友，她和Jasper Wu的父母在得知殺害這個小男孩的三個人被捕的消息時，他們的情緒很復雜。

「當然，當我們得知嫌疑人在案發13個月後終於被逮捕時，大家都超級鬆了一口氣，同時也仍然十分難過，」蘇珊說。「大家都會想到Jasper，一想起這我仍然會流淚。」

周四（15日），阿拉米達縣地區檢察長歐瑪莉（Nancy O'Malley）宣布逮捕了2021年11月6日槍殺幼童Jasper的三名男子。Jasper是來自舊金山 的敵對幫派 之間槍戰的受害者，歐瑪莉描述說，兩輛車上的男子在高速公路上行駛時互相射擊，一顆流彈打穿了Jasper家人乘坐的Lexus的擋風玻璃。

蘇珊是Jasper父母的親密朋友，在Jasper去世後不久，她與Jasper的母親和祖母一起，沿著I-880公路精心製作了一個路邊紀念碑。她描述了長達13個月的等待過程。

「加州 公速巡警做得很好，讓家屬了解最新進展。之前我們都在想，也許無法找到嫌犯。」蘇珊說，「有時我看到他們時，我盡量不提這個。」

蘇珊代表Jasper的家人向多個執法機構，特別是加州公速巡警的不懈努力表示深深的感謝。她展示了首席調查員手工製作、用來做本案筆記的一支木筆，並解釋說，調查結束後，他們將這支筆贈送給Jasper的父親，希望能將其傳給後代。」

從那些在Jasper的葬禮上捐贈三明治的人，到今年早些時候為Jasper的榮譽獻上醒獅儀式的西海岸舞獅團（West Coast Lion Dance Troupe），他們都讓Jasper的家人感受到了社區之愛。蘇珊說，「家人覺得每個人都在支持他們，每個人都在努力幫助他們，他們希望我讓每個人都知道，他們內心有多麽感激。」

Jasper的母親也表達了這種想法，她說：「他們必須、他們也應該被關起來。我們需要盡可能多地讓這些人離開街道。」