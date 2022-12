遊民避寒場所 沙加緬度不足 無法入住者發給汽車旅館代金券

沙加緬度官員指出,今年的冬天特別寒冷,許多無家可歸的人們仍在尋求有暖氣的庇護所。(翻攝自KCRA3)

根據中谷地方媒體KCRA3報導,沙加緬度官員指出,今年的冬天特別寒冷,許多無家可歸的人們仍在尋求有暖氣的庇護 所,雖然從上個月底開始,沙加緬度就開設了幾個過夜庇護所,但仍有許多人無法入住,因此在感恩節時,發放了汽車旅館 代金券的計畫,可以讓這些無家可歸者拿著代金券到汽車旅館住宿。

沙加緬度官員指出,過去三個星期,沙加緬度縣至少幫助了將近400人,可以讓這些人有地方住。光是沙加緬度市中心1725 28th Street上的The Paul Wright Building臨時庇護所,13日晚上就住了58人,也是這棟建築物提供最多人數入住的一晚。

專門負責無家可歸專案的沙加緬度縣府員工海恩斯(Janna Haynes)表示,街上有許多人無家可歸,意味著這些人都需要服務,而這種寒冷的天氣持續了好一段時間,尤其有幾天的夜間溫度低到根本不可能在外面久待,而這也是這份工作帶來的意義。

根據沙加緬度縣府統計,目前為止全縣有9278人無家可歸,而自2020年開始,沙加緬度縣驗屍官辦公室也記錄了,有14位夜間失溫而死亡的無家可歸者,另外也有些許無家可歸者是死於吸入煙霧、急性一氧化碳中毒等案例。

保護這群弱勢族群的責任,從縣府擴展到民間組織。沙加緬度的非營利組織「Union Gospel Mission」也發現,愈來愈多無家可歸的居民開始尋求他們幫助,要求在他們那裡過夜。

Union Gospel Mission牧師執行董事萊恩(Tim Lane)表示,至關重要的是,無家可歸者不僅要有一個供暖中心,還要有溫暖、乾燥的衣服或毯子、睡袋以及防水布,這樣他們就不會被雨淋濕,假如他們真的淋到雨,就會一整晚非常寒冷,接著就是開始生病。

萊恩表示,他觀察到最近無家可歸的女性人數有所增加,因此他們正慢慢地努力擴大對女性無家可歸者的服務,另外他們也提供了全年365天全天候的飲食,並為住在帳篷裡的無家可歸者提供防水布,讓他們有禦寒的能力。

中谷地方媒體KCRA3採訪了一位女性無家可歸者,她的名字叫做阿爾特羅克(Lisa Altrock),她在沙加緬度生活了21年,但有6年無家可歸,今年秋天開始她就努力尋求庇護,白天她會到公共圖書館、輕軌捷運站等公共場所保暖,晚上就相當依賴縣府所提供的供暖中心。她說,她正在努力讓自己的生活恢復正常,縣府在那裡真的很好,有提供食物、水、毯子。

沙加緬度官員表示,雖然縣府開放提供暖氣的庇護所,光是一個晚上的總費用就高達2萬元,但一切都很值得,因為這些庇護所真的庇護到了需要幫助的人們。沙加緬度縣府表示,如果有需要,可以打電話至211,尋求更多幫助。

以下這些庇護所都有提供暖氣,讓無家可歸者可以有地方避寒,時間是晚上8時至隔天早上8時,地點如下:Outreach and Engagement Center(地址:3615 Auburn Boulevard)、North Fifth Street Shelter(地址: 700 North Fifth Street)、DHA Annex(地址:1725 28th Street)、Capitol City Seven-Day Adventist(地址:6701 Lemon Hill)等。