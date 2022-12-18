我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／冠軍賽1秒都別眨眼 梅西6項紀錄封神預備

中專家警告：中國感染高峰期馬上到來 保護好老年人

遊民避寒場所 沙加緬度不足 無法入住者發給汽車旅館代金券

記者江碩涵／沙加緬度報導
沙加緬度官員指出，今年的冬天特別寒冷，許多無家可歸的人們仍在尋求有暖氣的庇護所。（翻攝自KCRA3）
沙加緬度官員指出，今年的冬天特別寒冷，許多無家可歸的人們仍在尋求有暖氣的庇護所。（翻攝自KCRA3）

根據中谷地方媒體KCRA3報導，沙加緬度官員指出，今年的冬天特別寒冷，許多無家可歸的人們仍在尋求有暖氣的庇護所，雖然從上個月底開始，沙加緬度就開設了幾個過夜庇護所，但仍有許多人無法入住，因此在感恩節時，發放了汽車旅館代金券的計畫，可以讓這些無家可歸者拿著代金券到汽車旅館住宿。

沙加緬度官員指出，過去三個星期，沙加緬度縣至少幫助了將近400人，可以讓這些人有地方住。光是沙加緬度市中心1725 28th Street上的The Paul Wright Building臨時庇護所，13日晚上就住了58人，也是這棟建築物提供最多人數入住的一晚。

專門負責無家可歸專案的沙加緬度縣府員工海恩斯（Janna Haynes）表示，街上有許多人無家可歸，意味著這些人都需要服務，而這種寒冷的天氣持續了好一段時間，尤其有幾天的夜間溫度低到根本不可能在外面久待，而這也是這份工作帶來的意義。

根據沙加緬度縣府統計，目前為止全縣有9278人無家可歸，而自2020年開始，沙加緬度縣驗屍官辦公室也記錄了，有14位夜間失溫而死亡的無家可歸者，另外也有些許無家可歸者是死於吸入煙霧、急性一氧化碳中毒等案例。

保護這群弱勢族群的責任，從縣府擴展到民間組織。沙加緬度的非營利組織「Union Gospel Mission」也發現，愈來愈多無家可歸的居民開始尋求他們幫助，要求在他們那裡過夜。

Union Gospel Mission牧師執行董事萊恩（Tim Lane）表示，至關重要的是，無家可歸者不僅要有一個供暖中心，還要有溫暖、乾燥的衣服或毯子、睡袋以及防水布，這樣他們就不會被雨淋濕，假如他們真的淋到雨，就會一整晚非常寒冷，接著就是開始生病。

萊恩表示，他觀察到最近無家可歸的女性人數有所增加，因此他們正慢慢地努力擴大對女性無家可歸者的服務，另外他們也提供了全年365天全天候的飲食，並為住在帳篷裡的無家可歸者提供防水布，讓他們有禦寒的能力。

中谷地方媒體KCRA3採訪了一位女性無家可歸者，她的名字叫做阿爾特羅克（Lisa Altrock），她在沙加緬度生活了21年，但有6年無家可歸，今年秋天開始她就努力尋求庇護，白天她會到公共圖書館、輕軌捷運站等公共場所保暖，晚上就相當依賴縣府所提供的供暖中心。她說，她正在努力讓自己的生活恢復正常，縣府在那裡真的很好，有提供食物、水、毯子。

沙加緬度官員表示，雖然縣府開放提供暖氣的庇護所，光是一個晚上的總費用就高達2萬元，但一切都很值得，因為這些庇護所真的庇護到了需要幫助的人們。沙加緬度縣府表示，如果有需要，可以打電話至211，尋求更多幫助。

以下這些庇護所都有提供暖氣，讓無家可歸者可以有地方避寒，時間是晚上8時至隔天早上8時，地點如下：Outreach and Engagement Center（地址：3615 Auburn Boulevard）、North Fifth Street Shelter（地址： 700 North Fifth Street）、DHA Annex（地址：1725 28th Street）、Capitol City Seven-Day Adventist（地址：6701 Lemon Hill）等。

庇護 汽車 旅館

上一則

APAPA回首2022年：心裡滿懷感激

下一則

史丹福大學地稅豁免一年達168億元 聖縣財政緊張

延伸閱讀

沙加緬度縣議會准4.5億建監獄 增建一處收容所、醫療服務設施

沙加緬度縣議會准4.5億建監獄 增建一處收容所、醫療服務設施
台灣食品進軍沙加緬度搶華人商機 金陽超市有試吃活動

台灣食品進軍沙加緬度搶華人商機 金陽超市有試吃活動
台灣食品進軍沙加緬度搶華人商機 金陽超市有試吃活動

台灣食品進軍沙加緬度搶華人商機 金陽超市有試吃活動
售大量芬太尼 沙加緬度緩刑男恐被控謀殺

售大量芬太尼 沙加緬度緩刑男恐被控謀殺
風暴來襲Sierra山區雨雪交加 沙加緬度1100床收容遊民

風暴來襲Sierra山區雨雪交加 沙加緬度1100床收容遊民

熱門新聞

FTX創辦人班克曼-佛瑞德的雙親，明年暫停在史丹福法學院執教。(史丹福法學院臉書)

FTX創辦人雙親 明年暫停史丹福執教

2022-12-10 02:15
在馬斯克發出陰謀論推文後，面臨嚴重攻擊和威脅的前推特安全主管羅斯據傳已逃離灣區住家。（美聯社）

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

2022-12-14 00:53
疫情快速飆升，但二價疫苗施打率卻不高引起衛生官員憂心。（記者李榮／攝影）

加州聖縣新冠、流感激增 5招保護家人

2022-12-16 15:24
880公路上發生槍擊案後，大批警方趕抵現場。（視頻截圖）

北加880公路幫派槍戰 兩歲華童無辜中槍亡 警逮三嫌

2022-12-15 17:53
iTaiwan Foods表示，希望藉由第一波金桔試吃的活動，讓新店周圍好鄰居知道未來這裡將有一個專屬台灣美食的店家即將開幕。（iTaiwan Foods提供）

iTaiwan Foods矽谷首家實體店 落腳北聖荷西

2022-12-08 22:31
灣區部分地區發布洪水警報，太浩山區則有雪崩危險。（取自推特）

冬季風暴襲北加州 灣區發洪水警報 太浩湖防雪崩

2022-12-11 02:17

超人氣

更多 >
蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍

蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍
哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認

哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認
布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？

布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？
2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心

2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心
世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅

世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅