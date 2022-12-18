遊民避寒場所 沙加緬度不足 無法入住者發給汽車旅館代金券

沙加緬度官員指出，今年的冬天特別寒冷，許多無家可歸的人們仍在尋求有暖氣的庇護所。（翻攝自KCRA3）

根據中谷地方媒體KCRA3報導，沙加緬度官員指出，今年的冬天特別寒冷，許多無家可歸的人們仍在尋求有暖氣的庇護 所，雖然從上個月底開始，沙加緬度就開設了幾個過夜庇護所，但仍有許多人無法入住，因此在感恩節時，發放了汽車旅館 代金券的計畫，可以讓這些無家可歸者拿著代金券到汽車旅館住宿。

沙加緬度官員指出，過去三個星期，沙加緬度縣至少幫助了將近400人，可以讓這些人有地方住。光是沙加緬度市中心1725 28th Street上的The Paul Wright Building臨時庇護所，13日晚上就住了58人，也是這棟建築物提供最多人數入住的一晚。

專門負責無家可歸專案的沙加緬度縣府員工海恩斯（Janna Haynes）表示，街上有許多人無家可歸，意味著這些人都需要服務，而這種寒冷的天氣持續了好一段時間，尤其有幾天的夜間溫度低到根本不可能在外面久待，而這也是這份工作帶來的意義。

根據沙加緬度縣府統計，目前為止全縣有9278人無家可歸，而自2020年開始，沙加緬度縣驗屍官辦公室也記錄了，有14位夜間失溫而死亡的無家可歸者，另外也有些許無家可歸者是死於吸入煙霧、急性一氧化碳中毒等案例。

保護這群弱勢族群的責任，從縣府擴展到民間組織。沙加緬度的非營利組織「Union Gospel Mission」也發現，愈來愈多無家可歸的居民開始尋求他們幫助，要求在他們那裡過夜。

Union Gospel Mission牧師執行董事萊恩（Tim Lane）表示，至關重要的是，無家可歸者不僅要有一個供暖中心，還要有溫暖、乾燥的衣服或毯子、睡袋以及防水布，這樣他們就不會被雨淋濕，假如他們真的淋到雨，就會一整晚非常寒冷，接著就是開始生病。

萊恩表示，他觀察到最近無家可歸的女性人數有所增加，因此他們正慢慢地努力擴大對女性無家可歸者的服務，另外他們也提供了全年365天全天候的飲食，並為住在帳篷裡的無家可歸者提供防水布，讓他們有禦寒的能力。

中谷地方媒體KCRA3採訪了一位女性無家可歸者，她的名字叫做阿爾特羅克（Lisa Altrock），她在沙加緬度生活了21年，但有6年無家可歸，今年秋天開始她就努力尋求庇護，白天她會到公共圖書館、輕軌捷運站等公共場所保暖，晚上就相當依賴縣府所提供的供暖中心。她說，她正在努力讓自己的生活恢復正常，縣府在那裡真的很好，有提供食物、水、毯子。

沙加緬度官員表示，雖然縣府開放提供暖氣的庇護所，光是一個晚上的總費用就高達2萬元，但一切都很值得，因為這些庇護所真的庇護到了需要幫助的人們。沙加緬度縣府表示，如果有需要，可以打電話至211，尋求更多幫助。

以下這些庇護所都有提供暖氣，讓無家可歸者可以有地方避寒，時間是晚上8時至隔天早上8時，地點如下：Outreach and Engagement Center（地址：3615 Auburn Boulevard）、North Fifth Street Shelter（地址： 700 North Fifth Street）、DHA Annex（地址：1725 28th Street）、Capitol City Seven-Day Adventist（地址：6701 Lemon Hill）等。