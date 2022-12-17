加州新一波疫情在灣區增幅最高 官員呼籲室內戴口罩

加州衛生官員共同呼籲民眾在室內和擁擠的環境中再次戴上口罩。（Getty Images）

最新數據顯示，在加州 目前新一波新冠疫情 中，灣區的病例增加幅度最大。

加州衛生廳流行病學家潘靄（Erica Pan）本周在一場視訊會議中告訴醫師們，衛生廳正在追蹤的幾個指標顯示，加州的新冠疫情正在惡化。這幾個指標包括陽性檢測 率、住院率和來自數十個下水道廢水樣本的檢測，其中最可靠的是不依賴個人檢測的廢水檢測。數據顯示，北加州現在廢水中的新冠病毒含量很高。

潘靄說：「我們看到，灣區廢水中的新冠病毒含量目前是全加州最高，部分下水道廢水的病毒含量甚至高於Omicron疫情高峰期。」

根據加州衛生廳公布的數據，加州15日單日新增病例增加到8699例，比一個月前多出32%，比一周前多出11%，代表加州現在每日每10萬人中有約23人確診，灣區為每日每10萬人中有30人確診。

加州現在新冠住院人數增加到4508人，直逼7月時BA.5疫情時的最高峰4826人，比一個月前多出121%，比一周前多出3%，目前醫院病床占床率已高達82%。

加州本周的新冠檢測陽性率略高於11%，與上周持平，但為11月頭一周的兩倍多。

根據美國疾病防制中心（CDC）設定的指標，加州一半人口所在的社區，包括灣區，病毒傳播程度已升為中等；在這個級別中，某些高傳播風險場所需要戴口罩，例如監獄和收容所。

潘靄表示，官員們鼓勵人們在室內和擁擠的環境中再次戴上口罩，不僅是為了預防感染新冠病毒，還有大量的流感和呼吸道融合病毒（RSV）。

包括阿拉米達縣、康曲柯士達縣、馬連縣、蒙特瑞縣、納巴縣、聖他克拉拉縣、聖他克魯茲縣、舊金山、聖馬刁縣、蘇拉諾縣、蘇諾瑪縣和柏克萊市的衛生局長共同發出聲明說：「戴口罩可以同時預防新冠、流感、RSV和其他呼吸道病毒的傳播。」

聲明還說：「強烈建議在室內公共場所戴上口罩，以防止病毒傳播，並降低感染風險。如果已經感染，即使症狀輕微，戴口罩也能降低你傳播病毒的可能性。」

潘靄指出，加州目前住院總人數中，有9%是因為感染新冠住院，一旦這個數字突破10%，將啟動進一步措施。她說：「這與我們去年冬天看到的Omicron疫情類似，醫院現在已呈緊繃狀態。」

潘靄還證實，加州已改變政策，將提供包括口服藥Paxlovid在內的新冠治療方式，給任何檢測呈陽性的民眾。