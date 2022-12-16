北加880公路2歲華童遭槍擊命案 一年後3嫌落網

社區領袖陳席彭（中）與Jasper的父親Jihao Wu（左）也出席破案記者會。（記者李榮／翻攝）

880公路屋崙 路段去年11月時的一個周六下午在光天化日之下竟然發生幫派 槍戰，導致一名坐在對向路過轎車中的23個月大男童Jasper Wu遭子彈擊中前額，可憐的Jasper中槍之前正在兒童汽車座椅上睡覺，家人發現後雖緊急將小朋友送醫搶救，然而依然不治。經過一年多的調查，阿拉米達縣地檢處15日宣布，已逮捕三名嫌犯，將於16日過堂。

該起槍擊 案發生之後震驚社區。特別是事發當時正是周末的午後、且竟發生在車流熙攘的公路上，激起社區民眾對治安惡化的憤怒。

阿拉米達縣地檢長歐瑪莉（Nancy O'Malley）透露，被捕的三位嫌疑犯屬於舊金山的幫派份子，分別是格林（Trevor Green）、比恩斯（Ivory Bivins）以及傑克森（Johnny Jackson）。

歐瑪莉表示，涉事的兩派人馬長期以來以槍枝暴力相向，然而這次還導致無辜的民眾遭流彈擊中受害，受害小朋友的家人承受巨大的傷害，「家屬和他們的孩子被如此無謂的暴力殺害，這可怕惡夢恐永遠無法調和。」

地檢處也透露，事實上當天擊發子彈導致Jasper Wu中彈的嫌犯車輛中的駕駛，已查出是幫派份子Keison Lee，當天該嫌也被子彈擊中後背部，並被送往舊金山總醫院救治，檢查時發現他手上有火藥殘留。訊問後該嫌承認在高速公路上開槍。不過他日前已經在另一個槍擊案中遭槍殺。

遭無辜槍擊男童與母親及家人住在佛利蒙。男童母親安笑笑（Cherry An）來自河北邯鄲，來美國已經約十年，平時是全職媽媽，Jasper是她唯一的小孩。安笑笑平時在美國照顧小孩，先生一直都在中國工作，因新冠肺炎疫情的關係，Jasper出生後並還沒有機會來美國探望小孩，怎麼也沒沒想到第一次見到兒子，竟是這種悲痛的景況。

880公路上發生槍擊案後，大批警方趕抵現場。（視頻截圖）

事件發生在去年11月6日下午2時許，當時安笑笑與Jasper Wu駕駛一輛白色凌志轎車行經880公路南下路段時遭流彈波及，Jasper被穿過叫車前擋風玻璃的子彈擊中後送往屋崙兒童醫院「UCSF Benioff Children’s Hospital」搶救。警方調查後認為，880公路北上路段發生槍戰，結果流彈打到在南下路段的凌志轎車。當時車上有三位成年人以及三位小孩，Jasper是該車上唯一中槍者。加州公路警察局調查時也認為，被子彈擊中安笑笑的車輛並非原本的槍擊目標，而是遭另外兩台車槍戰時所波及，涉案的槍枝竟然是自動突擊長槍！

遭無辜槍擊的Jasper，喪命時才正要滿兩歲。（家屬提供）