我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技業大規模裁員 使亞洲人才面臨「簽證危機」

肯州女好運氣 交換禮物抽到刮刮樂 中了17.5萬元

反對屋崙非公民家長投票法 保守團體提告

編譯組／屋崙15日電
保守團體對屋崙11月通過的非公民家長投票權提出訴訟。（Getty Images）
保守團體對屋崙11月通過的非公民家長投票權提出訴訟。（Getty Images）

屋崙選民11月投票通過一項允許非公民家長在學區選舉中投票的法案。反對這項法案的人士15日提出訴訟，指法案違反加州憲法的投票限制。今年稍早，一名法官也對舊金山一項類似的法案採取這一立場。

62%的屋崙選民11月8日投票贊成S提案，允許學區學生的非公民家長或監護人在學區選舉中投票。將這項提案放上選票的市議員表示，非公民家長，包括無證移民和合法居民，占屋崙總人口的14%，約1萬3000人，這些家長「在影響其子女教育的重要決策中缺乏代表」。

這項訴訟是由保守的美國司法基金會（United States Justice Foundation）及其會長雷西（James V. Lacy）提出。訴訟引述加州憲法一項長期條款「年滿18歲且居住在本州的美國公民可以投票」，意味只有美國公民才可以在加州或加州地方選舉中投票。

律師摩根（Chad Morgan）在提交給阿拉米達縣高等法院的訴狀上說：「選民資格屬於全州問題，不受特許城市監管。」他還在附件聲明中說：「如果允許非公民投票，所有公民的投票權都會因為違憲被剝奪、削弱、貶低。」

原告先前提出了類似的訴訟，試圖將S提案從選票中刪除，但遭到高等法院法官馬克曼（Michael Markman）駁回，理由是當時考慮這個論點為時過早。

馬克曼指出，這項提案只授權市議會採取行動，法院通常要等選舉後才能決定提案的有效性。他還表示，這個問題可能需要由加州更高級別的法院來處理。

舊金山選民是加州第一個通過此類法案的地方，法案於2018年生效，在2021年市議會通過延長實施。

舊金山地檢處稱，加州憲法說公民「可以投票」（may vote）是非強制性的，並未禁止地方政府允許其他人投票。副市府律師艾墨瑞（James Emery）在一份法院文件中寫道，像舊金山這樣的自治城市，可以作為「民主實驗室」，展示非公民在地方選舉中投票的好處。

不過，舊金山高等法院法官奧默（Richard Ulmer）7月時持反對立場，他在禁止舊金山執行這項法律或計算非公民選票的裁決書中說：「凌駕於城市法律之上的加州憲法…保留美國公民的投票權，與舊金山法令相悖。」他表示，根據舊金山提出的邏輯，那麼，18歲以下的未成年人和其他州的居民是否「也可以」在加州投票，但加州憲法並不允許。

在舊金山提出上訴後，奧默的裁決遭到擱置，非公民仍然可以參與11月8日學區選舉的投票。上訴目前還處於初期階段，可能會連同屋崙這起訴訟一併送交給加州最高法院審理。

投票 加州 舊金山

上一則

清潔工抗議遭推特「突然解雇」 金山官員聲援

下一則

北加880公路2歲華童遭槍擊命案 一年後3嫌落網

延伸閱讀

加州大砍太陽能發電補助 平均減少75%

加州大砍太陽能發電補助 平均減少75%
未來5年電力短缺高風險區 加州、中西部入列

未來5年電力短缺高風險區 加州、中西部入列
加州亞裔人口增長和改變… 華裔、菲裔最多

加州亞裔人口增長和改變… 華裔、菲裔最多
盛桃、泰勒相差不到700票 屋崙市長選舉要重新計票？

盛桃、泰勒相差不到700票 屋崙市長選舉要重新計票？
布里德展望明年：公共安全放首位、嚴打毒品犯罪

布里德展望明年：公共安全放首位、嚴打毒品犯罪

熱門新聞

iTaiwan Foods表示，希望藉由第一波金桔試吃的活動，讓新店周圍好鄰居知道未來這裡將有一個專屬台灣美食的店家即將開幕。（iTaiwan Foods提供）

iTaiwan Foods矽谷首家實體店 落腳北聖荷西

2022-12-08 22:31
FTX創辦人班克曼-佛瑞德的雙親，明年暫停在史丹福法學院執教。(史丹福法學院臉書)

FTX創辦人雙親 明年暫停史丹福執教

2022-12-10 02:15
在馬斯克發出陰謀論推文後，面臨嚴重攻擊和威脅的前推特安全主管羅斯據傳已逃離灣區住家。（美聯社）

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

2022-12-14 00:53
880公路上發生槍擊案後，大批警方趕抵現場。（視頻截圖）

北加880公路幫派槍戰 兩歲華童無辜中槍亡 警逮三嫌

2022-12-15 17:53
加州新冠住院人數一個月激增150%，直逼夏季最高峰紀錄。（美聯社）

加州新冠住院患者日均激增5000人 直逼夏季高峰

2022-12-10 02:20
灣區部分地區發布洪水警報，太浩山區則有雪崩危險。（取自推特）

冬季風暴襲北加州 灣區發洪水警報 太浩湖防雪崩

2022-12-11 02:17

超人氣

更多 >
放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的

放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的
中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停
今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報

今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報
北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過
你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜

你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜