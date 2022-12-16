清潔工抗議遭推特「突然解雇」 金山官員聲援

48名清潔工在幾周前被推特公司突然辭退，大多數為少數族裔女性。（記者王子涵／攝影）

馬斯克 （Elon Musk）大肆開除推特 員工的行為招致舊金山 官員斥責。15日市長布里德、州參議員威善高、州眾議員楊馳馬、市議員盧凱麗、安世輝在市府門前，加入清潔工團體的抗議活動。

48名清潔工在幾周前被推特公司突然辭退，大多數為少數族裔女性，她們要求公司恢復其工作。據悉，清潔工大多就職於一家名為Flagship的公司，該公司與推特簽訂合同。與其他被辭退員工一樣，清潔員工沒有收到推特的告知，有違勞動法要求的提前90天通知的規定。

布里德表示，在試圖喚醒推特公司的同情心。「推特從成立之初就享受大量的稅收減免，舊金山對它充滿好意。」布里德說，「所有成就這家公司的人們值得尊重。」

布里德指出，許多人表達了對舊金山城市的不滿，表示要離開這裡，但同時他們在這裡積累了數百萬的財富。這些富人對員工充滿不尊敬，這是十分惡劣的行為。

安世輝表示，推特沒有給予清潔員工一天的緩衝期，也沒有任何形式的補償，員工在第二天便失去了健康保險，對未來的生活充滿擔憂。「舊金山的人們爭取勞工權益一百多年，我們不允許任何人踐踏和違背，無論對方有多富有，我們都要進行回擊。」安世輝說。

組織抗議的是舊金山最大的清潔工第87工會，其代表了5000多名清潔工的權益。工會表示，推特的行為已嚴重違反了州法。工會律師瓊斯（EmilyRose Johns）已在上周聯合全國勞工關係委員會發起訴訟。

在推特工作超5年的清潔工查維羅（Juana Chavero）表示，所有人從疫情走出來後對生活滿懷希望，她們希望每天為公司打造清潔的辦公環境。「馬斯克奪走了一切。這個人以及推特公司並不凌駕於法律之上。」

盧凱麗表示，清潔工在疫情期間不顧自身的健康風險，每天出入公司進行清潔，保護別人的健康，卻在疫情後失去生活的保障。

馬斯克大量開除推特員工的行為招致舊金山官員的斥責。（記者王子涵／攝影）