金山都會區生活成本全美之冠 比平均高出19.8%

美國商務部最新數據顯示，舊金山都會區2021年的生活成本仍是全美最高。（Getty Images）

最新數據顯示，舊金山 都會區2021年的生活成本蟬聯美國最高，主要原因是令人難以負擔的住房和公用事業費用成本。

根據聯邦商務部經濟分析局（Bureau of Economic Analysis）15日公布的數據，舊金山-屋崙-柏克萊都會區的生活成本比全美平均高出19.8%，其中住房成本比全美平均高出113%，公用事業費用成本比全美平均高出67.5%。這項報告還包括了服裝、食品、教育、醫療、娛樂、交通等成本。

美國2021年生活成本第二高的都會區是聖地牙哥，比全美平均高出15%，檀香山排名第三，紐約與西雅圖並列第四。

高昂的生活成本凸顯了加州 持久的住房危機，除了遊民人口不斷激增，許多人也在新冠疫情期間搬離灣區，前往其他生活成本較低的地區居住。加州的住房租金 比全美平均高出64.9%，是美國租金最貴的州。

在美國生活成本最高的前20個都會區中，有11個位於加州，其中7個位於北加州，他們是第1名的舊金山、第7名的納巴、第10名的聖荷西、第15名的聖他羅莎-拍達路瑪（Santa Rosa-Petaluma）、第17名的委利賀（Vallejo）、第18名的沙林納（Salinas）和第20名的聖他克魯茲-華森維爾（Santa Cruz-Watsonville）。

不過，美國生活成本最高的州並非加州，而是夏威夷州，當地的生活成本比全美平均高出13.2%，加州名列第二，生活成本比全美平均高出11.8%，紐約州跌至第三。

Apartment List指出，灣區居民今年的住房狀況有所改善，因為房地產待售市場隨利率上升而降溫，舊金山和屋崙的公寓租金也沒有回升到疫前的行情。