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紐時：推特停付舊金山總部等所有辦公室租金

編譯組／舊金山14日電
據傳推特已停止支付辦公室租金，包括舊金山總部。 （美聯社）
據傳推特已停止支付辦公室租金，包括舊金山總部。 （美聯社）

據紐約時報報導，推特（Twitter）已經停止支付其所有辦公場所的租金，其中包括舊金山總部，原因是該公司正尋求談判重立租約。

不支付租金是老闆馬斯克（Elon Musk）進一步削減成本的舉措之一。其削減成本的努力包括裁減食堂員工，以及紐約時報所報導的，可能不向前雇員支付遣散費。後者可能使推特面臨更多法律訴訟，前員工已經就該公司上個月的大規模裁員提出起訴並尋求仲裁。

而推特若繼續不支付租金，就有可能被逐出辦公室。

根據州政府的文件，位於市場街（Market St.）1355號的推特總部一直是馬斯克收購案的中心，有998名當地員工辭職或被解雇。自10月30日以來，大約有5000名員工離開了該公司。

舊金山官員也在調查關於推特公司非法將辦公空間改為臥室的指控，因為上周一名建築檢查員在八樓發現了兩張床。

推特公司自2011年以來一直在市場街1355號租賃空間，當時它被一項有爭議的工資稅豁免計畫吸引到中市場區（Mid-Market）附近，該計畫已於2019年到期。這家公司在市場街1355 號和相鄰的1 10th 街大樓租賃了約80萬平方英尺的空間。

大型科技公司不支付租金的情況很少，當尋求縮減他們的辦公空間時（這在疫情期間經常發生），這些公司通常會對之進行轉租，或支付高額罰款以取消租約。像許多舊金山的租戶一樣，推特在疫情期間曾試圖轉租其總部的一部分，但沒有成功。

與摩根大通（JPMorgan Chase）一起擁有市場街1355號的蕭倫斯坦公司（Shorenstein）拒絕發表評論。已經裁掉其通訊團隊的推特沒有回應評論請求。

馬斯克面臨著嚴峻的財務挑戰，在他以440億元收購該公司後，每年要支付超過10億元的債務。他上個月說，推特每天損失400萬元。

馬斯克13日在推特上發帖說：「冒昧地說一句，在動蕩的宏觀經濟條件下要小心債務，尤其是在美聯儲不斷加息的時候。」

推特 租金 馬斯克

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