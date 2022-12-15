攻擊裴洛西夫 法官裁定嫌犯狄帕培須受審

舊金山高等法院法官14日裁定，攻擊裴洛西丈夫嫌犯狄帕培必須受審。（美聯社）

舊金山 警方一名調查人員14日出庭作證表示，被控襲擊美國眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）丈夫的男子曾說「華盛頓有邪惡勢力」，他要傷害裴洛西，因為她是美國總統第二順位繼任者。

舊金山高等法院法官墨菲（Stephen Murphy）裁定，檢察官在初步聽證會上提供了足夠的證據，可以繼續對嫌犯狄帕培（David DePape）包括謀殺未遂在內的罪名進行審判。狄帕培將於12月28日重回法院。

舊金山警官赫利（Carla Hurley）在襲擊事件發生當天對狄帕培進行了約一小時的偵訊。她14日作證時說，被告告訴她，他想針對的人包括加州 州長紐森（Gavin Newsom）、演員湯姆漢克斯（Tom Hanks）和拜登總統的兒子杭特（Hunter Biden）。赫利並未說明警方是否有狄帕培密謀犯罪的證據。

根據法庭播放的一段錄音，狄帕培告訴赫利：「華盛頓有邪惡勢力，他們所做的遠超過競選活動。」

赫利還表示，狄帕培對裴洛西丈夫保羅（Paul Pelosi）說，他要找的是裴洛西，他（保羅）並不在他的計畫之內。但是，狄帕培仍對保羅說：「我可以幹掉你，我可以幹掉你。」

在看到警車燈光後，狄帕培告訴保羅：「我不會投降，我來這裡是為了戰鬥，如果你妨礙我的行動，你將代為接受懲罰。」

當局先前曾表示，狄帕培告訴調查人員，他還有其他目標，但法庭文件顯示，狄帕培的目標只有一名當地教授、幾位加州著名的政治人物及其家人。

狄帕培14日身著橙色囚服出庭，對包括謀殺未遂、入室盜竊和虐待老人等指控一概不認罪。

裴洛西11月時表示，她將辭去眾議院民主黨領袖職務，但仍會繼續擔任眾議員。裴洛西的官方肖像14日在華盛頓國會大廈揭幕，與她結縭近60年的丈夫保羅（Paul Pelosi）戴著帽子和手套和她一起出席儀式。