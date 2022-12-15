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徐麗麗案審判無進展 兇手拒認罪 明年1月再開庭

記者張曼琳／屋崙報導
華埠的知名牙醫徐麗麗被男友Nelson Chia雇兇貝森的謀殺案，審判暫未有進展。（圖：徐麗麗友人提供）
華埠的知名牙醫徐麗麗被男友Nelson Chia雇兇貝森的謀殺案，審判暫未有進展。（圖：徐麗麗友人提供）

今年引發軒然大波的屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）華埠的知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）被男友Nelson Chia雇兇貝森（Hasheem Bason）謀殺案，在13日舉行審前聽證會。阿拉米達縣地檢官辦公室檢察官福特（Butch Ford）告知本報，目前該案尚未有進展，下次上庭時間為明年1月13日。

在此前的抗辯公聽會上，33歲的士德頓（Stockton）居民貝森對一系列的謀殺指控不認罪。案件將進入陪審團審判。貝森目前仍被關押在東灣聖他利達監獄（Santa Rita Jail），不得保釋。在檢方起訴的謀殺罪名中，最高處罰可達終身監禁，不得假釋。同時，他還被起訴多達五項罪名，包含三項謀殺重罪，如謀殺、為經濟利益謀殺、伏擊謀殺。如三項謀殺罪名中的任何一項罪名成立，都會導致終身監禁、不得保釋。

因貝森在11月中旬的抗辯聽證會上表示不認罪，該案進入陪審團審判。檢察官福特14日告訴本報記者，目前該案並未取得進一步進展，或許等到1月13日上庭後，會有新消息。

屋崙警局在掌握證據後，逮捕了徐麗麗男友Nelson。（圖：屋崙警局提供）
屋崙警局在掌握證據後，逮捕了徐麗麗男友Nelson。（圖：屋崙警局提供）

案發在8月21日，徐麗麗和73歲的男友Nelson開車去東屋崙越南小西貢社區的5街1000號街區的一家華人按摩店。在停車時，兇手車輛接近且並停車，繞過駕駛位的Nelson，襲擊準備下車的徐麗麗，連開三槍導致徐麗麗身亡。

事發兩個月，案件調查大逆轉，屋崙警局在掌握證據後，以經濟利益買兇謀殺的罪名，分別逮捕了男友Nelson和貝森。Nelson在入獄後當日下午就上吊自殺。

33歲的士德頓居民貝森，對一系列的謀殺指控不認罪。（圖：屋崙警局提供）
33歲的士德頓居民貝森，對一系列的謀殺指控不認罪。（圖：屋崙警局提供）

調查人員則通過車牌號，追蹤到貝森在案發時擁有的車輛。根據子彈殼和徐麗麗汽車上的DNA，貝森被確認為開槍嫌犯。貝森在家中被捕時，謀殺凶器也被一併查獲。據悉，Nelson在網球認識貝森，並雇用貝森一起打球，7月時兩人開始籌備殺害徐麗麗，以獲取百萬保險金。

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