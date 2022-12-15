布里德展望明年：公共安全放首位、嚴打毒品犯罪

中文媒體圓桌會上，布里德稱明年會繼續將公共安全放在首位。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德14日在市長辦公室內召開中文媒體圓桌會議。她表示，明年會繼續將公共安全放在首位，嚴厲打擊田德隆區的毒品 犯罪，同時關注解決遊民 問題，並追究違法犯罪人員的責任，以打造一個安全清潔的舊金山。

布里德表示，實現公共安全，應確保城市內有充足警力，明年期待著做出一些真正的改變來實現這一目標。同時，解決無家可歸者問題和建造更多住房也將是重要施政要項。還要確保城市的公共交通系統高效運營，以支持舊金山的經濟復甦。她說，以上是我們明年要花更多時間精力去做的。

在本周舊金山市議會今年最後一次會議上，市議員討論的議程還將解決毒品過量致死問題列入明年的政府重要計畫。2022年舊金山因芬太尼注射過量死亡人數已上升到500人之多。市議會認為需要申請州府和聯邦經費，將毒品安全注射中心合法化，以解決這一問題。但布里德表示，安全注射中心只起緩解的作用，應將注意力放在打擊毒品犯罪上面，根本解決問題。

為提升公共安全，增加警力，市議會通過的機器人警察可以使用致命武器議案，受到多方質疑後被叫停。為此布里德表示，之所以讓機器人使用致命武器合法化，是為了保護舊金山警務人員的生命，如有極其危險的處境，可以不用讓警員冒險，做出無謂的犧牲，這是推動這一本案的本義。

在回答記者關於明年1月即將上任的新晉市議員時，布里德表示，希望與市議員密切合作，團結一致的解決舊金山目前面臨的遊民、治安、毒品犯罪、經濟復甦挑戰，建造更多的住房，而不應以政治利益至上，維護小團體的立場。

公共安全問題也是舊金山民眾最關心的。第三區民眾劉眾心表示，公共安全是舊金山必須要認真面對的問題。因這是城市建設的基礎，也關乎到市民的安全感和安定感。他指著自家公寓門表示，看這鐵柵欄防護門，幾乎每個鄰居都裝了，且一到晚上周圍的老年人不敢出門。如安全問題得不到改善和重視，未來不要說年輕人，老年人也有可能會搬離這座城市。

公共安全也影響舊金山經濟復甦的重要因素，舊金山房產經紀人Jessica Ye說，她的客人因考慮到舊金山安全與遊民問題，而拒絕查看和考慮購買舊金山市內的房產。這必會影響舊金山的房屋市場和政府收入。