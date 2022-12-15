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推特公司大量裁員 恐遭舊金山市府罰款

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山市長布里德表示，舊金山市縣政府向Twitter被裁員工伸出橄欖枝，有近 5000 個職位空缺。（記者李怡/攝影）
舊金山市長布里德表示，舊金山市縣政府向Twitter被裁員工伸出橄欖枝，有近 5000 個職位空缺。（記者李怡/攝影）

布里德市長14日在中文媒體圓桌會議上表示，Twitter公司可能會面臨舊金山市政府處罰與罰款的可能，並表示市縣政府會向被裁的員工伸出橄欖枝。

布里德說，就城市法律而言，公司雇主在決定大量裁員之前應作出合理的聲明，或是通知當地政府，顯然Twitter公司並沒有這麼做。目前市府部門正在處理這一問題，Twitter公司可能面臨著一筆罰款，但市長表示，並不想因此對舊金山造成更多的負面影響。

市府正在聯繫Twitter員工，表達舊金山市縣政府有興趣雇用他們來工作。布里德說，我們市府各部門有近5000個職位空缺，目前收到300多份申請，不僅有前Twitter員工，還有從其他科技公司被裁減人員。

布里德市長認為，在舊金山，尤其是在大流行期間，一些科技公司雇用了太多的人，所以現在他們開始裁員。但還是有科技公司目前仍然在擴張。她有信心被裁掉的員工可以在灣區其他公司或政府中找到工作，舊金山灣區是一個有才華和創造力的地方。

舊金山市府正在竭力幫助被Twitter裁掉的基層勞工，如餐廳職員或是門衛。布里德說，這些底層勞工大多數是來自中國、南美等不同國家的移民，希望可以幫助他們過渡到其他行業或是找到新的工作。

與此同時，由市議員安世輝（Ahsha Safaí）領導的城市監管部門與舊金山市建築檢查局 (DBI)，則敦促Twitter遵守當地法律，為想繼續留下來工作的門衛安保等服務人員，提供工作崗位。

布里德曾表示，馬斯克收購推特後，推特上仇恨言論飆升，她很擔心推特上的種族或仇恨言論，助長仇亞犯罪。市府在舊金山市內已經投入大量資源，幫助護送計畫，提供社區大使和巡邏等服務。舊金山警局也逮捕了一些涉及仇恨犯罪的嫌犯，而地檢長謝安宜也表示，確保這些人被起訴，為犯罪付出代價。

布里德希望可以與Twitter的新老闆馬斯克保持溝通，知道他接下來要做什麼，希望他繼續成為舊金山的商業夥伴。布里德說，「最初當我與推特的一些高管交談時，他們談到與其他公司共用辦公空間，可能是生物技術類公司。我們不確定他們是否會朝這個方向發展，不知道馬斯克打算做什麼，但我的希望是，他至少會與我們合作保持溝通。」

舊金山 推特 馬斯克

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