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屋崙亞裔防罪委員會 與社區共度午餐會

記者張曼琳／屋崙報導
警督余劍倫在午餐會上感謝社區人士前來共度佳節。（記者張曼琳／攝影）
警督余劍倫在午餐會上感謝社區人士前來共度佳節。（記者張曼琳／攝影）

屋崙亞裔防罪委員會（AACC）為慶祝假日季，在富興中心舉行午餐會。屋崙警局警督余劍倫（Alan Yu）、華埠聯絡警員符美（Mae Phu）、藍天使巡邏隊義工、屋崙華埠商會會長陳錫澎、執行主任陳巧倫等社區人士參加。

警督余劍倫在午餐會上感謝社區人士前來共度佳節。余劍倫回憶了因病住院的委員會聯合創始人，99歲高齡的Walter Chan。1986年屋崙亞裔防罪委員會以及亞裔青年服務委員會(AYSC)創建以來，成為警局與社區的橋樑。30年來，Walter Chan始終堅持幫助亞裔青年，擴展下一代發展道路。余劍倫希望日後委員會能繼續以Walter Chan為榜樣，傳承服務亞裔社區的精神。

屋崙亞裔防罪委員會自1986年以來，一直致力於為屋崙多元化的亞裔社區發聲，以社區警務模式，培養警員和社區間相互信任和尊重。在1990年，委員會下設亞裔青年服務委員會，為青少年提供安全環境，發展領導和社交技能。今年5月，屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）還向亞裔青年服務委員會的學生代表頒發賀狀，表彰青年學生領袖為社區做出的志願工作。

亞裔 屋崙 華埠

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