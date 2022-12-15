盛桃、泰勒相差不到700票 屋崙市長選舉要重新計票？

泰勒上月的敗選演說，也加劇了公眾對選舉結果的恐慌，他稱優先選擇投票規則「沒起作用」，表明選民的聲音因不合格的選票而受到壓制。（記者劉先進／攝影）

屋崙 兩位市議員盛桃（Sheng Thao）和泰勒（Loren Taylor）之間角逐屋崙市長的選戰，並未就此落下帷幕。雖然盛桃上月底已經高調宣布成功當選市長，但泰勒的支持者顯然對這場相差不到700張選票的選舉結果「不買帳」。屋崙「全國有色人種協進會」（NAACP）在本周公開呼籲，對屋崙市長選舉重新計票。

據「東灣時報」報導，在「全國有色人種協進會」屋崙分會呼籲重新計票後，似乎還沒有人正式要求阿拉米達縣選務處執行選票重計。如重新計票，將花費一筆昂貴的費用，需要重新計算11月選舉中的全部選票。

泰勒在上月的記者會上承認，這場選舉的激烈競爭，並在當時表示他本人沒有要求重新計票的打算，但不會反對其他人這樣做。

盛桃在優先選擇投票 規則（Ranked-Choice Voting）中，僅以0.55%的優惠，打敗泰勒。在上月選務處花費將近兩周時間處理完所有選票後，圍繞可能的重新計票的傳聞，一直就不斷。

盛桃將在一月的第一周宣誓就職，她也是屋崙史上第二位在沒有獲得比對手更多的第一選擇投票、而是通過優先選擇計票計算從其他淘汰的候選人那裡獲得了足夠的選票，贏得市長選舉的，第一位是前屋崙華裔 市長關麗珍。據悉，民權律師維克托瑞（Allyssa Victory）的支持者，大多將盛桃列為他們的第二選擇。

本次盛桃和泰勒間的細微差距，但還不足以觸發加州自動重新計票制度。因此要求重新計票的選民或委員會，須自己提出重計要求並且為此支付費用。

「全國有色人種協進會」屋崙分會主席霍蘭德（George Holland Sr）在14日表示，該分會正在接受社區成員的捐款，以支付重新計票的費用。但他拒絕透露目前籌款金額，並表示分會本身不會為此投入任何資金。

泰勒在上月的敗選演說也加劇了公眾對選舉結果的懷疑，他稱該市的優先選擇投票規則「不起作用」，表明選民的聲音因不合格的選票而受到壓制。

霍蘭德表示，選民沒有充分了解這種形式的運作方式，導致一些人無意中破壞了自己的選票。在過去的選舉中，選民可以選擇三名候選人，將他們列為第一、第二或第三選擇。在這次選舉中，選民有五個選擇。

其他司法管轄區通常會舉行兩次選舉，一次初選和一次最終選舉。而使用優先選擇投票規則是為創建一個即時決選，讓選民直接排列出支持的順位，節省了城市的時間和金錢。

但霍蘭德說：「投票是如此重要，省錢不應該是我們的最終關注點，」他補充說：「你應該一次只能投票給一個人，來決定希望誰擔任城市領導人。」

在優先選擇投票格式中並不要求選民列出一個以上的首選候選人。但在上個月的市長競選中，有超過3000人，因「投多票」或在同一選擇欄中列出了不止一名候選人，而不是將他們的第二、第三、第四或第五選擇，放在適當的欄中，但未被取消資格。

本次選舉也讓許多選民回想起2010年屋崙市長競選，當時是首次使用優先選擇投票。華裔關麗珍同樣以獲得的第一選擇投票少於對手情況下，通過優先選擇投票擊敗了 Don Perata，在那場選舉中有526人因「投多票」被取消資格。