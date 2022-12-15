聯合市首位華人市議員 王耀明：華裔從政視野要大

王耀明希望華人融入主流社會，華人政客需要有更大的視野，不應局限在自己的圈子內。（記者王子涵/翻攝）

王耀明13日晚宣誓就職東灣聯合市（Union City）第三區市議員，成為該市史上第一位華人 市議員。在接受本報的專訪時他表示，希望華人融入主流社會，同時華人參政需要有更大的視野，不應局限在自己的圈子內。「融入別人，別人也會融入你。」王耀明說。

他表示，聯合市是灣區族裔最多元化的城市之一，各族裔人口較平均。華裔 與印度 裔人口在近些年增長迅速，但城市對於人口結構的改變準備不足。「我的政治觀點偏向保守，與現任市長相衝突。」王耀明說，「我認為市長對於新移民的進入在內心深處有牴觸的心態。」

王耀明指出，亞裔是聯合市最大的族裔，約佔全市人口一半。而亞裔族群當中，菲律賓裔最多，但其人口在逐漸減少，約佔20%。發展最快的華裔與印度裔各占12%左右，印度裔略多一點。「政治人物在觀點上有不同的話，需要尊重彼此的不同，找出解決方法。」王耀明說，「華人走出來參政很重要，而走的正確走得穩才會更好，要讓別人看到，我們不一樣。要讓華人的社會服務普及到所有區域，遍地開花，華裔的社會地位才會真正的提升。」

王耀明13日晚宣誓就職聯合市第三區市議員，成為該市第一位華人市議員。（王耀明提供）

學區委員出身的王耀明表示，要適應職責上的改變，他首先要實現競選時的承諾，保障社區的治安。「聯合市的治安在疫情這三年明顯的惡化，生存權是民權當中最基本的權利，我們要投入更多的警力，保障公共安全。」

王耀明表示，聯合市的工業薄弱，少有高科技企業入駐，建築主要為民宅和倉庫，稅務屬於較高水平，這導致市府稅收窘迫。他希望透過引進中小商業的投資，提高政府的稅收，以向老年人、老兵等社區提供更好的社會服務。

相比於庫比蒂諾市、佛利蒙市，較低的房價讓更多家庭選擇將老人安置在聯合市。王耀明指出，發展商業保障治安不僅給長者提供一個舒適的晚年，更會吸引他們的子女在周末看望時，來市中心消費遊玩，提升城市活力。