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參與兒子企業經營？ FTX創辦人父母遭調查

編譯組／綜合14日電
FTX創辦人班克曼-佛瑞德的父母班克曼（右）和佛瑞德（左）正在被調查是否參與兒子的企業經營。（取自史丹福大學網站）
FTX創辦人班克曼-佛瑞德的父母班克曼（右）和佛瑞德（左）正在被調查是否參與兒子的企業經營。（取自史丹福大學網站）

FTX案件調查人員表示，班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）的加密貨幣帝國主要由「缺乏經驗的人」經營，這些人未能建立基本的企業控管，甚至依賴QuickBooks進行會計工作。

然而，看著班克曼-佛瑞德的FTX和Alameda公司成長的兩名長春藤名校出身的律師，也就是班克曼-佛瑞德的父母班克曼（Joseph Bankman）和佛瑞德（Barbara Fried），本應看得出危險訊號，卻沒有發出任何聲音。現在，他們自己也可能面臨法律問題。

根據美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission，簡稱CFTC）本周提起的民事訴訟，班克曼-佛瑞德、他的父母和其他員工「將FTX客戶資金用於各種個人支出，包括購買豪華房地產、私人飛機、有紀錄和無紀錄的個人貸款以及個人政治捐款。」

班克曼-佛瑞德12日晚上在巴哈馬的豪宅中被捕，他在被捕前告訴紐約時報（New York Times），他的父母沒有參與FTX任何相關業務。

班克曼和佛瑞德都是史丹福大學法學院教授，CFTC在訴訟中並未透露他們的姓名，目前尚未因其子的案件受到指控。但是，FTX新管理層現在正與美國市場監管單位合作，調查他們在其子的加密貨幣事業中所扮演的角色。

班克曼畢業於耶魯大學，專精稅法，也是一名臨床心理學家，著有法律與心理學交集的著作。萬一他最終被控犯有不當行為，那麼，他可能會因為他的專業知識必須負起責任。

范德堡大學（Vanderbilt University）法學院教授亞達夫（Yesha Yadav）說：「他在成立和經營複雜業務公司這方面，是一位學識豐富的專家，可以說他的資歷和學術地位可能對他不利，因為有人認為，他應該能發現問題才對。」

根據史丹福大學網站上的簡歷，畢業於哈佛大學的佛瑞德，主要研究法律、經濟學和哲學之間的關係。

洛杉磯刑事辯護律師巴荷馬（Matthew Barhoma）說：「我很難想像，班克曼-佛瑞德的父母不是其公司的財務和法律顧問。」

FTX新執行長雷伊三世（John Ray III）對立法單位表示，他們指出班克曼有提供法律建議，但不確定他是否具有FTX雇員身份，不過，班克曼-佛瑞德的家人「的確有收到報酬」。

史丹福大學 貨幣 耶魯大學

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