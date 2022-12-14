爭議一周 聖馬刁市選出首位亞裔女市長李美恩

李美恩成為聖馬刁首位亞裔-猶太裔女市長。(聖馬刁市府網站)

聖馬刁市議會經過一周的動盪爭議之後，五名市議員終於全數無異議投票 通過推選李美恩 (Amourence Lee) 為市長。過去一周爭議期間，是聖馬刁市過去128年間首次沒有市長。李美恩成為聖馬刁首位亞裔 -猶太裔的女市長。

聖馬刁市議會無法順利進行的主因，是兩名市議員內許 (Lisa Diaz Nash) 與紐松(Robert Newsom) 的阻撓。聖馬刁市議會分成兩派，其中一派支持擴建民宅，另一派反對。

根據聖馬刁過去傳統，李美恩應當出任市長，然而內許與紐松有足夠力量影響到誰出任新市議員。過去一周會議對此問題無法達成任何協議，也影響到李美恩出任市長過程。

李美恩指控有民眾背後威脅她支持羅賓斯 (Cliff Robbins) 擔任市議員，來換取市長寶座，市議員內許支持羅賓斯出任市議員；然而李美恩提出指控後，羅賓斯發言抗議，隨後市議會推選海吉斯 (Richard Hedges) 出任第五位市議員。

市議會經過一番討論後，以3：1票數通過推選海吉斯出任市議員，內許投下唯一反對票。海吉斯隨後推選李美恩出任市長、內許出任副市長。海吉斯提名 順利得到議會支持通過。

海吉斯表示，他提名李美恩、內許出任正、副市長，主因是想癒合議會爭議。海吉斯活躍地方政壇多年，曾經出任各種市府委員會工作。他說，他清楚市府必須提出總體規畫，符合州府規定，因此他支持於交通幹道附近興建高樓，不過他也支持保留一般獨棟屋社區的格調。

海吉斯接受訪問時指出，在當時情況下出任議員工作困難重重。他說，羅賓斯是他的好友，曾為聖馬刁做過許多事情，羅賓斯現在情緒非常騷動，希望一切平靜下來，他將盡可能將整個議會團結在一起。

李美恩說，她當時處於一種「不可能的情況」。可是如果聖馬刁市沒有市長，這對聖市傷害更大。她說，擔任市長主要任務之一是審查章程，清楚釐定問題如何處理，以及可能出現的情景。她說，她不要讓同樣的問題再次出現。章程審查是必須的。