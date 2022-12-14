魏虹當選庫比蒂諾市長 僑界切蛋糕慶祝

魏虹（右六）當選庫比蒂諾市長再創歷史，僑界替她歡慶。（記者李榮／攝影）

華人 眾多的庫比蒂諾市日前由市議員互選出新任市長，來自台灣的魏虹被選上，也是庫比蒂諾市政史上又一位來自台灣的華人女市長。12日晚間魏虹30年的老朋友、僑務諮詢委員崔競乾與僑界人士，以及駐舊金山經文處長賴銘琪、僑教中心主任莊雅淑、新北市代表團一行人等，也共同替魏虹切蛋糕慶祝。

魏虹畢業於台灣大學外文系，後來到洛杉磯加大 （UCLA）攻讀碩士，之後搬來灣區。魏虹早年住在西聖荷西，90年代再搬到庫比蒂諾。進入庫比蒂諾市議會之前，魏虹曾擔任過多年的佛利蒙聯合高中學區委員，另外她也長期參與扶輪社及其他主流組織。

今年的庫比蒂諾市議員選舉相當激烈，而且候選人之間壁壘分明，最後由莫涵（Sheila Mohan）、趙良方，以及富恩（J.R. Fruen）當選。在新任市議員宣誓就職儀式後，庫比蒂諾市議會依往例在市議員中互相選出市長以及副市長。在四票贊成一票棄權之下，魏虹被選為市長，並隨即由加州 眾議員羅達倫主持宣誓就職；副市長則由莫涵擔任。

魏虹指出，未來會繼續服務，並且希望能作好橋樑的角色，協調不同的意見、團結社區。