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屋崙市公布「10年住房計畫」 市議長勵琪：思考如何留住人

記者張曼琳／屋崙報導
市議長勵琪在有關住房規劃的宣傳視頻中表示，建造更多的住房，尤其可負擔住房為第一步。（取自屋崙市府）
市議長勵琪在有關住房規劃的宣傳視頻中表示，建造更多的住房，尤其可負擔住房為第一步。（取自屋崙市府）

屋崙市府公布最新住房規畫（Housing Element）藍圖。上次屋崙住房規畫更新是在2015年，經過7年，本次規畫更新是為聽取大眾意見，以反映社區最新住房機遇和挑戰的同時，能遵守州法律，並達到在2031年前滿足該市住房需求的目標，預計未來8年間，最多建造約2萬6251個可負擔住房單位。在最終版本的住房規畫通過後，也將作為該市2045年總體規畫的一部分。

上月29日，屋崙市發布了2023年至2031年新住房規畫公聽會草案，修訂了住房規畫，以持續響應社區意見並滿足遵守州法律，以及保護現有房屋和明確新建築的優先順序的要求，來確定如何滿足城市住房需求的。

根據市府資料顯示，今年至今該市有5055名無家者，並預測未來65歲以上人口將大幅增加，為此城市計畫採取為無家者提供可負擔住房優惠、防止掠奪性貸款、資助社區土地信託和其他共同所有權機會、業主稅收抵免計畫等一系列政策，緩解住房危機，並計畫在明年至2031年，8年間最多建造約2萬6251個可負擔住房單位。

在公聽會草案有幾個新的組成部分包括，大幅更新了第4章「住房行動計畫」、「附錄 J：擬議的重新分區變更」、「附錄 K：屋崙市對2022年9月28日來自州住房和社區發展部（HCD）調查結果信的回應」以及「附錄 L；對公眾意見的回應」等。

市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）在有關住房規畫的宣傳影片中表示，建造更多的住房，尤其可負擔住房為為第一步。她說：「我在屋崙市住了25年，在這段時間裡，我確實看到了事情的變化。很多人流離失所，很多人不得不搬家，我在思考如何將留住屋崙人。」

城市規畫師利伯沃思（Audrey Lieberworth）表示：「我們透過公共活動和研討會，已經從社區中聽到了很多很棒的想法。我們了解到，必須要保護可能被趕出屋崙市的長期居民。」她還強調：「我們必須幫助租房者擴大獲取可負擔住房機會，支持沒有房子的鄰居，並改善社區的健康。」

本次公布的草案，也已送至州住房和社區發展部，並且根據AB215法案，該草案將12月7日在為期7天的公開審查期（11月30日至12月6日）後再正式提交給州住房和社區發展部，再正式提交文件文也將包括公共意見函。

同時，在7天的公眾審查期過後，截至本月29日，也可繼續對住房規畫公聽會草案提供反饋。在本月6日後，收到的意見函將在文件提交時，轉發給州住房和社區發展部，並作為該市計畫委員會和市議會，再明年1月開始的公聽會的議程報告的補充文件。

屋崙市民可透過電子信箱[email protected]、到網站www.oaklandca.gov/topics/meetings-and-events或參與明年1月的住房規畫公聽會。

在最終版本的住房規劃通過後，也將作為該市2045年總體規劃的一部分。（取自屋崙市...
在最終版本的住房規劃通過後，也將作為該市2045年總體規劃的一部分。（取自屋崙市府）
市府計劃在明年至2031年，最多能建造約2萬6251個可負擔住房單位。（取自屋崙...
市府計劃在明年至2031年，最多能建造約2萬6251個可負擔住房單位。（取自屋崙市府）

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