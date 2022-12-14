聖荷西市長 李卡多卸任前拚警政改革
聖荷西市長任期最後的一個月中，李卡多（Sam Liccardo）將精力放在了警政改革這一棘手的問題上。月初，他聯合聖荷西警局審計署上線了可查詢警局執法審計紀錄的網站，以提高警局執法的透明度和問責製。13日，李卡多更進一步，提議在部分案件類型中，允許審計署對存在不當行為的警員發起獨立調查，該提議在當天的市議會中被投票通過。
目前，只有警局的內務部有權發起類似的調查。李卡多的提議將允許審計署的調查員獲取具體案件的電子證據、警局記錄和傳票等信息。如果該提議通過，將是該市歷史上首次有第三方機構介入警員不當行為的調查。
李卡多指出，提議並不是出於對聖荷西警長馬塔（Anthony Mata）的不信任。「聖荷西警局代表著全國警局的黃金水平，即便我在幾周後卸任市長，我也會保持這樣的想法。」李卡多說，「聖荷西也擁有全國最優秀的警員，但問題不關乎於警局的好壞。警局自我監督的時代已經過去，警員的不當行為根本上也不是一個內部事務。」
該提議最初出現在「市長對警局改革的九點建議」中，當時非裔佛洛依德被白人警察跪頸致死一案在全國掀起對警員不當執法的聲討。
獨立警局督察員努爾（Shivaun Nurre）表示，如果现在不行動，將來必然會發生另一起備受矚目的執法醜聞。她強調，引入獨立審計機構調查並不是特立獨行，在佛洛依德事件後全國各城市都在採取相同的方式，包括猶他市、俄勒岡市、屋崙市等。她表示，警局內務部調查員通常每兩年進行輪換，而其中一些僱員從來沒有相關調查經驗，通常需要一年才能熟練工作內容。
調查小組將由一名主管和兩名調查員組成。目前，審計署的調查員只能參加由警局內務部組織的與警員的面談，以確定其執法是否公平。如果裁定執法不公平，審計署可以對內務部的決定提出上訴。只有當公眾對執法投訴後，審計署才被允許調查。
此前，該提議受到警局工會的強烈反對。工會律師亞當（Gregg Adam）13日給市長發送了一封公開信，聲稱建立獨立調查小組的想法是錯誤的。「城市法律沒有賦予市議會擴大審計署權利的權利。」
警察工會主席普理查德（Sean Pritchard）表示，工會被提議嚇了一跳。但參與起草該提議的律師表示，他們此前曾多次聯繫工會，但沒有得到回復。李卡多說：「在這個問題上，沒有人想草草了事，我們的議程已經進行了兩年半了。」
警長馬塔質疑做出這些變化的必要性。「在沒有進行進一步討論的前提下，不需要對現有的系統做出改變。這是一個複雜的問題，最好通過所有部門的協商仔細考慮來完成。」
上一則
CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家
下一則
FB留言