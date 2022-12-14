聖荷西市長 李卡多卸任前拚警政改革

李卡多提議，允許審計署對存在不當行為的警員發起獨立調查，得到市議會通過。（記者王子涵/攝影）

聖荷西 市長任期最後的一個月中，李卡多（Sam Liccardo）將精力放在了警政改革這一棘手的問題上。月初，他聯合聖荷西警局審計署上線了可查詢警局執法審計紀錄的網站，以提高警局執法的透明度和問責製。13日，李卡多更進一步，提議在部分案件類型中，允許審計署對存在不當行為的警員發起獨立調查，該提議在當天的市議會中被投票 通過。

目前，只有警局的內務部有權發起類似的調查。李卡多的提議將允許審計署的調查員獲取具體案件的電子證據、警局記錄和傳票等信息。如果該提議通過，將是該市歷史上首次有第三方機構介入警員不當行為的調查。

李卡多指出，提議並不是出於對聖荷西警長馬塔（Anthony Mata）的不信任。「聖荷西警局代表著全國警局的黃金水平，即便我在幾周後卸任市長，我也會保持這樣的想法。」李卡多說，「聖荷西也擁有全國最優秀的警員，但問題不關乎於警局的好壞。警局自我監督的時代已經過去，警員的不當行為根本上也不是一個內部事務。」

該提議最初出現在「市長對警局改革的九點建議」中，當時非裔佛洛依德被白人警察 跪頸致死一案在全國掀起對警員不當執法的聲討。

獨立警局督察員努爾（Shivaun Nurre）表示，如果现在不行動，將來必然會發生另一起備受矚目的執法醜聞。她強調，引入獨立審計機構調查並不是特立獨行，在佛洛依德事件後全國各城市都在採取相同的方式，包括猶他市、俄勒岡市、屋崙市等。她表示，警局內務部調查員通常每兩年進行輪換，而其中一些僱員從來沒有相關調查經驗，通常需要一年才能熟練工作內容。

調查小組將由一名主管和兩名調查員組成。目前，審計署的調查員只能參加由警局內務部組織的與警員的面談，以確定其執法是否公平。如果裁定執法不公平，審計署可以對內務部的決定提出上訴。只有當公眾對執法投訴後，審計署才被允許調查。

此前，該提議受到警局工會的強烈反對。工會律師亞當（Gregg Adam）13日給市長發送了一封公開信，聲稱建立獨立調查小組的想法是錯誤的。「城市法律沒有賦予市議會擴大審計署權利的權利。」

警察工會主席普理查德（Sean Pritchard）表示，工會被提議嚇了一跳。但參與起草該提議的律師表示，他們此前曾多次聯繫工會，但沒有得到回復。李卡多說：「在這個問題上，沒有人想草草了事，我們的議程已經進行了兩年半了。」

警長馬塔質疑做出這些變化的必要性。「在沒有進行進一步討論的前提下，不需要對現有的系統做出改變。這是一個複雜的問題，最好通過所有部門的協商仔細考慮來完成。」