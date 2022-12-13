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薛麗比：紐森重可負擔住房建設 李卡多：布朗幫助度過大蕭條

記者張曼琳／舊金山報導
屋崙市長薛麗比。（記者張曼琳/截屏）
屋崙市長薛麗比。（記者張曼琳/截屏）

在12日舉辦的論壇中，屋崙市長薛麗比坦言，大部分公眾認為市長對所有事務都擁有權力的想法，有時會讓她感到煩惱。事實是，大部人雖然知道他們的總統、州長和市長是誰，但不知其權力如何。她還表示，每位市長權力大小有所不同，舊金山市長布里德可謂是「全國權力最大的市長之一」，聖荷西市長李卡多則是權力相對較小的市長，而她自己作為屋崙市長則介乎於強與弱中間。

薛麗比承認：「有時候，我也是和一般市民一樣在新聞上了解到阿拉米達縣議員的事（發布的消息），這讓我很生氣。因為這有時也會影響我獲取其他信息的方式。 」

對下任市長有可能面臨的困難，薛麗比認為，儘管疫情讓政府機構能團結起來，建設大型疫苗接種站等，抗擊疫情，但令她感到不安的是，許多的年輕人和青少年在心理，對政府存在普遍的不適、憤怒、失望，甚至是非常暴躁。

薛麗比：心理健康需要關注

薛麗比表示，心理健康問題也需要關注。她認為，這也是今年大部分市長開始真正支持州長紐森的精神健康法庭提案的原因。雖然，該提案遭到了許多人權自由團體的反對，但薛麗比說：「通常我們會非常贊同這些團體名單，但我認為現在沒有人認為這樣做進步的，我們需要讓社會大眾與明顯患有精神疾病的人保持距離，為了安全考量。」

薛麗比還透露，她和下任市長盛桃私交不錯，兩人的小孩在同一學校上學，她們已經在分享如何在擔任市長的同時，兼顧孩子的教育。

李卡多：公共交通面臨重大挑戰

李卡多在談到聖荷西市政未來發展時則認為，日後基礎設施維護資金將是一道難題。他讚賞總統拜登推出的基礎設施投資，但他認為，這需要有更具創新性、務實的方式思考。他還表示，疫情期間對公共交通造成了揮之不去的影響，即使到了現在，乘客量仍在下降而不是回升。

李卡多說：「公共交通機構正面臨財政懸崖。」現在每個人都在努力應對，這是未來五年內的重大挑戰，但目前還沒有任何解決方案。

兩位市長也分別對比了前州長布朗以及現任州長紐森的不同工作方式。李卡多表示，紐森更願意圍繞無家可歸者和經濟適用房進行投資，他認為這是兩位州長成長時代面當下面臨的處境不同而形成的。「當每個人都明白勒緊褲腰帶的重要性時，州長布朗幫助我們度過了大蕭條，但顯然紐森也有了新的機會，不過這也並不意味著我們沒有遇到很多挑戰。」

薛麗比則指出，前州長布朗重視住房建設，致力為屋崙市帶來10萬新人口，在薛麗比擔任市長期間，在屋崙市增加了近2萬套新的市場價住房，創造了該市1906年地震以來最大的建築熱潮；而州長紐森，則將注意力放在了可負擔住房建設方面。

聖荷西市長李卡多。（記者張曼琳/截屏）
聖荷西市長李卡多。（記者張曼琳/截屏）

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