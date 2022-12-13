薛麗比、李卡多市長將卸任 8年執政最後悔遊民危機未解

論壇由KQED資深政治編輯謝弗主持，屋崙市長薛麗比和聖荷西市長李卡多受邀在離任前，一同探討「灣區未來」。（記者張曼琳／截屏）

舊金山聯邦俱樂部（The Commonwealth Club）12日邀請即將卸任的屋崙 市長薛麗比（Libby Schaaf）和聖荷西 市長李卡多（Sam Liccardo），就無家可歸者問題、槍枝暴力、警察改革和灣區未來發展方向等問題，展開討論和對話，其中也包括兩位市長對八年任期「功與過」的自我評價。其中一個共同點是，二人對無家可歸者危機均表示後悔，沒有更早一步採取行動。

薛麗比表示，每個城市市長的權利各不相同，屋崙市長的權利比舊金山市長少。（記者張曼琳／截屏）

薛麗比以「屋崙承諾」為榮

12日上午的論壇由KQED資深政治編輯謝弗（Scott Shafer）主持。他首先向兩位市長提出同樣的問題：「在過去八年市長任期中，以什麼為榮？」薛麗比回答，她以曾主導的「屋崙承諾（Oakland Promise）」項目為榮，表示該項目籌集了5000萬元捐贈基金，向在屋崙出生的低收入嬰兒提供500元的大學儲蓄帳戶，同時屋崙市公立學校的畢業生也將獲得每年1000元獎學金，用於就讀四年制、兩年制大學或證書課程。

薛麗比說：「我們為孩子付出了很多，這將為子孫後代帶來回報。」她表示，作為城市領導人，要為城市的長期利益做出思考和行動。她感嘆地形容道：「我試著種下一些種子，希望其他人能享受陰涼。」

李卡多改革退休金 制度

李卡多在回答同一問題時表示，他在聖荷西施行了退休金制度改革，並在失去市政工人以及面臨經濟衰退時，及時調整城市未來方向。他還為學生上大學鋪平了道路，致力於將捷運路線擴展至聖荷西市中心。李卡多表示，他的施政理念是，與其「喋喋不休地談論過去的所有問題，不如思考聖荷西如何成為下一個偉大的美國城市。」

如果時光可以倒退八年，有什麼事情可能採取不同作法？薛麗比表示，希望自己在最初任職市長時，就能了解無家可歸者即遊民危機的嚴重，早一點意識並參與和推動找到解決辦法。她表示，無家可歸者無法僅憑政府之力去解決，「無家可歸者問題是所有人的問題」。她還坦承，「政府機構運作層層碎片化，確實是解決無家可歸者問題進展緩慢的原因。」

薛麗比還提及，在與李卡多以及多位加州大城市市長組成的加州城市市長聯盟(California Big City Mayors)的主導下，市長們才能夠第一次從州府獲得對各城市的直接資助，避免了與縣府就解決無家者危機的政策而爭論不休。

解決遊民危機 加速提供住房

李卡多對此則表示認同。他表示，美西的每位大城市市長可能都會說，無家可歸者問題是我們尚未解決的「最大問題」。李卡多說，如欲解決無家可歸者危機，需要對解決問題的方案重新設，現行作法行不通。

他說：「在灣區，我們要花費五、六年的時間，才能建造一棟普通的公寓樓，每棟建築的成本為80萬元，（因此）現實的情況是，我們不可能用老方法來解決這場危機。」他舉出了幾個創新性方案，包括、改造酒店、建造預製的、快速建造的住房等。」他還說：「我們意識到，我們本來可以更快、更便宜地做到這一點，加速為有需要者提供更有尊嚴的住房。」