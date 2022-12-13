金山今年最貴「買斷」 41萬送走房客

截至8月，舊金山今年要求房客搬家的最高「買斷」金額是41萬元。（取自臉書）

2022年8月20日，舊金山 兩名房客收到房東 付給他們的41萬元後，搬離了他們位於太平洋崗（Pacific Heights）的公寓。這是舊金山今年支付金額最高的「買斷」（buyout）協議，也是史上第三高。

舊金山透過「買斷」方式要求房客搬離的例子不斷增加。從今年1月到8月，舊金山房東透過所謂的「買斷」協議支付給房客的總金額已累積至1360萬元，創下歷史新高。舊金山上一個1月到8月「買斷」總金額最接近這個數目是在2018年，為1290萬元。

數據顯示，舊金山的「買斷」通常集中在中區，例如Castro/Upper Market區、Haight Ashbury區和Hayes Valley區，這些社區的中位數年收入相對較高，超過13萬5000元。

儘管2022年的「買斷」總金額創下歷史新高，但主要是「買斷」的平均金額增加，而不是「買斷」的次數增加。事實上，2021年1月到8月的「買斷」次數為265次，比2022年的250次要多。

逼遷防禦合作組織（Eviction Defense Collaborative）律師維佛（Scott Weaver）表示，愈來愈多的房東提出「買斷」協議，原因有很多，其中之一是有愈來愈多人搬出舊金山。他指出，過去幾年裡，搬出舊金山的人呈增加趨勢，愈來愈多人願意離開，意味著愈來愈多房客願意接受「買斷」。

此外，新冠疫情 也影響了舊金山的「買斷」模式，因為政府在疫情期間實施的暫停逼遷令限制了房東的選擇，激勵了「買斷」的作法。

舊金山公寓協會會長牛家南（Janan New，音譯）也表示，由於疫情造成法院系統無法正常運作，所以房東選擇付錢讓房客離開。

舊金山灣區規畫和城市研究協會（San Francisco Bay Area Planning and Urban Research Association，簡稱SPUR）研究員卡林斯基（Sarah Karlinsky）表示，租金回升可能也是房東做出「買斷」決定的原因。卡林斯基說：「房東被鼓勵『買斷』房客，以便以當前的市場價把單位租給新房客。」

舊金山金額最高的單筆「買斷」協議是在2021年5月簽定的，為47萬5000元，地點在Presidio Heights，房客是一對60多歲的夫婦，他們已在這個公寓居住了30年。第二高的協議是在2021年8月簽定的，為45萬元，地點在外米慎區（Outer Mission）。