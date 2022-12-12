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南京祭 灣區各界悼念大屠殺死難者

記者李怡 / 舊金山報導
丁元(中)獲頒以張純如命名的傑出貢獻獎。（記者李怡╱攝影）
丁元(中)獲頒以張純如命名的傑出貢獻獎。（記者李怡╱攝影）

舊金山灣區各界華人華僑悼念南京大屠殺死難同胞國家公祭日」活動，11日在華埠中華文化中心禮堂舉行，以紀念在南京大屠殺中遇難的30萬中國同胞；「張純如的故事」圖片展同時舉辦，數百位華人華僑出席當天紀念活動。

正值南京大屠殺85周年之際，由南京大屠殺索賠聯盟、抗日戰爭史實維護會、舊金山灣區中國統一促進會、慰安婦正義聯盟共同舉辦本次的「南京祭」悼念活動。

南京大屠殺索賠聯盟主席張藍真表示，今年是舊金山市舉辦「南京祭」悼念活動的第26年，也是疫情後首次舉辦的線下活動。活動的宗旨是紀念遭日軍屠殺的同胞、促進對日本戰爭罪行的追溯和呼籲全人類謹記歷史教訓、維護世界和平；她要求日本政府為其所作所為道歉、賠償、建館立碑。

中國駐舊金山總領館張建敏總領事表示，大家在這裡集會，是為了深切緬懷慘遭殺戮的所有死難同胞，和為中國人民抗日戰爭獻出生命的無數先烈，也是為了宣示銘記歷史、反對侵略、珍愛和平、開創未來的堅定立場。只有正確的認識歷史，才能更好地開創未來，中日兩國要從兩國人民的根本利益出發，坦誠面對歷史，珍惜和乎現狀，共同維護公平公正的國際秩序和體系，共同推進人類和平與發展的崇高事業。

金山灣區中國統一促進會會長關家澄說，85年前的12月13日，南京發生了人類有史以來最慘絕人寰的暴行，滅絕人性的日本侵略者對手無寸鐵的中國平民進行了長達六周的血腥屠殺，殺害中國軍民達30多萬人，這是一段血淚史，是一段苦難史。

抗日戰爭史實維護會會長李玲表示，雖然南京大屠殺已過去85年，但絕不能其淡忘，「牢記歷史，才會有將來的和平。」

南京祭活動當天除了有莊重肅穆的緬懷受難同胞儀式外，還有青年兒童詩朗誦「和平宣言」、抗日歌曲「松花江上」、日本侵略戰爭中的倖存者親述歷史、向死難者敬獻花等環節。

在得到張純如家人同意下，還頒發了第一座以張純如命名的傑出貢獻獎，給在海外推動維護二戰歷史做出最大貢獻的丁元。他是張純如寫下「南京暴行：被遺忘的大屠殺」一書最大的幫助者，是將「南京大屠殺」暴行展現在西方眼前的重要人物。

出席本次紀念活動的人員還有南京大屠殺索賠聯盟創會主席兼退休法官郭麗蓮、退休法官鄧夢詩、中華慧妍總會會長徐蘭英、中華總會館中文書記李殿邦、張純如的母親張盈盈等數百華人華僑。張純如圖片展由李敏雄製作。

圖為出席活動的來賓。（記者李怡╱攝影）
圖為出席活動的來賓。（記者李怡╱攝影）
出席活動的舊金山灣區華人華僑。（記者李怡/攝影）
出席活動的舊金山灣區華人華僑。（記者李怡/攝影）
中國駐舊金山總領館張建敏總領事(左一)傾聽演講。（記者李怡╱攝影）
中國駐舊金山總領館張建敏總領事(左一)傾聽演講。（記者李怡╱攝影）

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