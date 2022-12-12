人工降雪、舞蹈表演 金山華埠冬季嘉年華 親子同樂

華埠冬季嘉年華停在都板街的小火車。（記者李怡╱攝影）

第三屆舊金山華埠 冬季仙境（Winter Wonderland）嘉年華活動，11日周日上午在舊金山華埠都板街拉開帷幕，主辦方ImaginAsian Productions向少年兒童派發了1000件玩具，現場有人工降雪 表演，還有可供家庭乘坐的小火車，熱鬧非凡。

今年的華埠冬季仙境活動由ImaginAsian Productions主辦，得到許多機構支持，包括舊金山消防員玩具計畫、舞獅娛樂公司（LionDanceMe）和非牟利組織Primed 。

慶祝活動和玩具贈品面向全部灣景區、訪谷區等低收入社區已預先登記的兒童。活動現場還設有彈跳屋、聖誕樹下選禮物、以及選一雙喜歡的鞋子、參與裝飾製作等環節，供少年兒童與家長互動娛樂。文娛表演更是異彩紛呈，除了人工降雪、迷你小火車，還可以欣賞中國傳統民樂表演、中國民族舞蹈欣賞、街舞表演、耆英合唱團表演等項目。

ImaginAsian Productions組織創始人Linda Phung說：「我在舊金山出生，成長在田德隆社區並在華埠度過學生時代，我深深明白社區組織在節日期間對家庭帶去支持的重要性。」

她回憶：「小時候也收到過很多玩具，至今我仍懷念那段日子。希望將來有一天，曾參與本次活動的孩子們會受到啟發和激勵在他們長大後，也會舉辦類似活動，以回饋和支持社區中需要幫助的兒童。」

美化華埠行動委員會總裁勞微笑（Lily Lo）表示，本屆冬季嘉年華是想為華埠社區帶來節日的歡樂，同時希望可以吸引當地居民和遊客回歸華埠，多光顧華埠小商業，助力他們度過經濟難關，恢復昔日華埠繁榮。

舊金山市議員陳詩敏說，自己從小在華埠長大，看到為孩子們準備的本屆嘉年華活動，感到無比欣慰，關心呵護華埠新生代少年兒童，對華埠的未來意義重大。她祝福孩子們有個愉快的假日。

到訪華埠的外地遊客也被本次嘉年華上的文娛表演吸引，駐足觀看，參與互動，並不時詢問關於中國民樂表演的知識。他們表示，這是一次中國文化藝術與聖誕節的融合與碰撞。

本次活動的重點服務對象為華埠散房家庭的貧困兒童和弱勢青少年，希望通過活動讓他們收到節日禮物和享受慶典帶來的樂趣，感受社區的關愛。