灣區降雨持續 有望緩解北加州旱情

12月成為部分灣區今年最潮濕的一個月。(Getty Images)

北加州 各地11日仍籠罩於強烈暴風雨團中，灣區 各地周日當天降下0.1吋到0.5吋雨水，塞拉內華達山峰也增加數呎積雪；北加 州今年大部分時間處於極度乾旱情況，這場12月暴風雨帶來地方迫切需要的雨水，太浩湖四周滑雪勝地亦降雪4呎左右，由於下大雪關係，附近交通一度受阻，高地積雪厚度高，有助於減輕北加州長期面臨的乾旱問題。

國家氣象局專家賈斯(Roger Gass)表示，11日沒有全天候降雨，高地下雪亦斷斷續續，12月成為部分灣區今年最潮濕的一個月。

根據美國國家海洋與大氣管理局 (the National Oceanic and Atmospheric Administration) 測量，灣區低地如屋崙、舊金山、巴洛阿圖、海沃等地從9日晚間至11日上午共降下一至兩吋雨水。聖荷西周末雨量約為0.56吋，南灣其他各地周末雨量均在一吋以上，屋崙山區與聖馬刁縣沿岸山區周末降雨量約為2.15-2.72吋之間。

北灣馬連線塔馬貝斯山 (Mount Tamalpais) 過去數日降下3.43吋雨水。馬連縣各地雨量約在1吋至3吋之間。

灣區雨量最多地區應屬聖他克魯茲山脈，過去幾天雨量約為4至5吋之間。聖他克魯茲尤瓦斯峽谷公園 (Uvas Canyon County Park) 的一處氣象台測得降雨量7.05吋。

由於雨勢龐大，加州交通管理局官員為防止土石流突然爆發，影響交通安全，關閉一號公路從Palo Colorado路到Ragged Point的路段。封閉路段至11日上午仍然沒有對外開放。

北加州從蒙特瑞到大索爾 (Big Sur) 沿海地區從9日晚間起降下高達7吋大雨，離Mining Ridge 一處氣象台甚至測到12.96吋雨水。

塞拉內華達山脈11日持續降雪，山脈積雪持續增加；朵納通道 (Donner Pass) 附近的塞拉積雪實驗室 (The Sierra Snow Lab) 稱，實驗室附近從9日到11日早晨已降下4呎雪，國家氣象局專家穆勒 (Cory Mueller) 表示，太浩湖附近的滑雪地區約降下29吋到48吋之間雪量，非常可觀。

然而天降大雪，民眾很難前往塞拉山旅遊，80號州際公路11日上午重新開放通車，然從Colfax到Stateline路段仍禁止卡車通行。行經朵納山峰的車子，輪胎必須加上鏈條。穆勒表示，民眾11日最好避免前往高山地區，等到12日天氣放晴後，再前往山區玩雪。