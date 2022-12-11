卸任庫市市長 蒲仲辰：10年後重返政壇

庫市城市經理唐葳蘋(左三)代表議會致贈紀念品給市長蒲仲辰(右三)並與其他四位議員合影留念。(記者熊移山／攝影)

前任庫市市長蒲仲辰，兩屆議員任期期滿，今年投入庫市學區 委員選舉，在4搶3的選戰中最後以近2萬票差距落選。12月9日，他卸下市長職務，並表示暫時離開政壇回歸家庭。但蒲仲辰說，他還會持續關注公共議題，給自己的時間表是，10年後重返政壇。

在告別演說中，蒲仲辰感謝3年市長任期內議員團隊夥伴及市府員工的努力，也期許接下來兩位新科議員的加入，能帶給庫市更新的氣象。民眾代表紛紛爭取發言，肯定蒲仲辰多年來對社區的貢獻，其他四位議員也對蒲市長多年來的領導，及尊重每位議員的意見，表達自己的感謝之意。特別兩年的疫情 ，帶領社區共度難關。市府也在現場播放為兩位卸任議員製作的回顧影片。八年辛勞，蒲仲辰為庫市所作所為，讓現場民眾掌聲不斷。

庫市議會在蒲仲辰卸任當天播出精華影片。圖為蒲仲辰2014年首度當選庫市議員就職當天的影像。(記者熊移山／攝影)

會後蒲仲辰接受本報訪問時表示，自己原本就想在議員任期結束後暫別政壇，但是因為許多支持者希望他繼續參選，才臨時在7月份投入學區委員的選舉，雖然準備時間不足，但是參選過程中傳達了自己的理念給社會大眾和學區委員，相信也起到一定的影響。