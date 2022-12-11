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冬季風暴襲北加州 灣區發洪水警報 太浩湖防雪崩

編譯組／灣區10日電
灣區部分地區發布洪水警報，太浩山區則有雪崩危險。（取自推特）
灣區部分地區發布洪水警報，太浩山區則有雪崩危險。（取自推特）

一場冬季風暴周六（10日）襲擊北加州，國家氣象局（National Weather Service）在整個地區發布了從塞拉山脈雪崩到灣區洪水的天氣警報。

氣象局在10日上午8時前向馬連縣發布了第一個洪水警報，後來又將警報擴展到蘇諾瑪和納巴縣，直到下午2時有效。該機構隨後又向中半島、南灣聖荷西，以及東灣康柯德以北、利佛摩以東的大片地區發布了洪水警報，直到下午2時45分有效。

氣象局警告說，高速公路、街道、地下通道和小溪都有可能發生輕微的水災。「掉轉車頭回去，不要溺水！」該機構在其推特上警告說。

預計雨水將首先襲擊北灣，其次是舊金山，然後是東灣。氣象局已經為整個灣區發布了到下午3時有效的大風警告，報告說，周六早些時候蘇諾瑪海岸的風速可高達每小時60英哩。

金門渡輪10日取消了下午往返舊金山的航班。

氣象局還在周六早些時候警告說，在尤巴（Yuba）山口和艾伯特斯 （Ebbetts）山口之間的內華達山脈中部，包括大太浩湖地區，到下周一早上之前都有雪崩的高風險。氣象部門敦促駕駛車輛者在周一之前避免在山區旅行。

「一場重大的冬季風暴將在本周末使山區旅行變得極其危險，」氣象局沙加緬度辦公室在推特上說。「由於大雪不斷，加上強勁的陣風，情況正在迅速惡化。」

加州公路巡警（California Highway Patrol）早上7時左右發布了一張照片，顯示在唐納湖（Donner Lake）出口附近的80號州際公路上，大風雪一直到半夜。瑞汀（Redding）以北的80號公路和5號公路要求上雪鍊。

周六上午，大雪天氣導致太浩湖盆地地區翡翠灣州立公園（Emerald Bay State Park）和D.L.Bliss州立公園之間的89號國道關閉，加州交通局對何時能重新開放道路未作說明。

加州 洪水 灣區

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