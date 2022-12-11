聖他克拉拉縣淪疫情高風險區 CDC籲戴口罩

聖他克拉拉進入 「高 」COVID級別，阿拉米達引發新口罩指南。（電視新聞截圖）

美國各地的COVID-19社區傳染水平繼續上升，根據聯邦疾病防治中心（CDC）使用的住院和病例指標，周五（9日），14%的美國人生活在病毒水平被列為「高風險」級別的地區，而上周只有5%的美國人口屬於該級別。現在約有38.1%的人生活在為 「中風險」地區，48.2%的人生活在 「低風險」地區。

在灣區，聖他克拉拉縣成為本地區第一個滑回「高風險」地區，對此，CDC建議人們在公共場所佩戴高質量的口罩 或呼吸器，並勸告那些高風險的人避免非必要的室內公共活動。

與此同時，阿拉米達、康曲柯士達、蘇拉諾和納巴縣從「低」轉為「中」風險，原因是在過去的一周裡，每10萬居民中平均有超過10個新的COVID-19住院病人。

截至周四（8日），阿拉米達縣七天的日平均病例率為每10萬居民21例，149人因COVID-19住院。阿拉米達縣衛生官員說，根據加州 法律，他們現在必須在醫療衛生以外的高風險環境中重新實施口罩要求。這些環境包括無家可歸者收容所、緊急庇護所、取暖和降暑中心（工作人員和居民），以及縣懲戒和拘留設施。

蘇諾瑪縣和馬連縣從「中」降至「低」，而舊金山和聖馬刁縣仍處於「低」，佩戴口罩仍然是可選的。如果各縣記錄的每周新病例數超過每10萬居民200例，也會從「低」上升。

基於跟蹤新病例和陽性測試率的單獨指標，CDC的社區傳播圖顯示，灣區所有縣都屬於「高風險」病毒傳播地區，這也反映了全國的趨勢。白宮新冠肺炎防疫最高官員賈哈（Ashish Jha）周四稱：「我們看到幾乎全國每個地區的COVID感染都有明顯的上升，在過去幾周上升了大約40%。未來會有一些坎坷的日子。」

目前，整個加州的COVID住院人數正在增加，上一次加州有超過4000人因COVID住院是在7月。「我認為挑戰在於，數字在不斷上升，我們不知道這個高峰會在什麼時候出現。」舊金山加大急診部醫療主任法西米（Jahan Fahimi）博士說，但他稱醫院目前還沒有壓力。

盡管住院人數增加，但阿拉米達縣衛生局負責人洛克（Joanna Locke）仍抱有希望：「這當然是我們預料之中的事情，我們現在的情況要好得多。」她說。