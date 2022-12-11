庫比蒂諾新科議員就職 華裔魏虹當選市長

庫市新科議員富恩（左起）、莫涵、市長魏虹、連任議員趙良方。(記者熊移山／攝影)

南灣庫比蒂諾市（Cupertino）2022選舉當選的三名市議員，莫涵（Sheila Mohan）、趙良方（連任）及富恩（J.R. Fruen），12月9日晚在市民中心舉辦新任市議員宣誓就職儀式，隨後，市議會選出正副市長。新市長由改革派聯合陣營議員魏虹接任，副市長則由新科議員莫涵擔任。

本次庫市議員選舉，除了少見的8搶3局面，候選人之間合縱連橫的團體戰及政見攻防，也是相當激烈。

新科議員莫涵在當選庫市副市長後宣誓就職。(記者熊移山／攝影)

12月7日市選務中心正式公告的選票結果，前三名分別為莫涵的8335票、連任成功的副市長趙良方7955票以及富恩的7701票。會議一開始，按慣例送別了卸任市長蒲仲辰(Darcy Paul)和議員威利(Jon Robert Willey)，接下來由三位新科議員依序宣誓就職。議員新舊替換程序結束後，才是市長選舉。

剛結束的選舉煙硝味，似乎還未消散，現場依舊有一股選戰後的詭異氣氛。但是，當前任副市長趙良方主動提名議員魏虹擔任下一屆市長時，全場立即發出一陣驚呼聲。接著，五位議員投票決定，四位同意、一位棄權，魏虹順利當選新任庫市市長，並由州議員羅達倫(Evan Low)當場主持宣誓儀式。

新任庫市市長魏虹在當選後宣誓就職，由加州州議員羅達倫(Evan Low，右)主持儀式。(記者熊移山／攝影)

魏虹在當選後表示，雖然在選舉時雙方陣營各有立場，但是選後議會的團結和傾聽居民的聲音，才是最重要的事情。對於居民關心的住房議題，她表示，會優先協助教師及年輕族群。對於建商則只有一個原則，就是建商提出的計畫如對居民有利，一定全力支持。

前副市長趙良方也表示，議員之間政治理念不同是常有的事。其實，選戰時雙方的文宣抹黑不排除是有心人士所為，這也確實造成居民對市府的信心打了折扣。接下來四年，將利用自己的經驗，繼續與議會其他成員合作，為市民謀福利。

魏虹是一位長久在Cupertino社區草根耕耘的市議員，在台灣出生長大，畢業於台大外國語言文學學系，1979年到洛杉磯加大 攻讀英語教學碩士學位。畢業後，於1981年與丈夫搬到灣區，1990年定居庫比蒂諾。在擔任庫市議員前已經擔任過三屆的學區 委員，並在2006年獲得庫市佛利蒙學區家長教師委員會榮譽服務獎、2009年獲選為Silicon Valley DECA年度社區領袖、2011年獲頒庫比蒂諾市貢獻獎、2015年獲加州 眾議會28選區年度傑出女性、2016年獲選庫比蒂諾市商會星辰獎年度公民、2017年獲選矽谷籌款專業人士協會慈善卓越獎傑出籌款志工等多項殊榮。