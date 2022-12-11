馬漢中文記者會感謝亞裔選民 元旦就任聖荷西市長

馬漢表示，社區所支持的好想法總是會勝利。（記者王子涵/攝影）

聖荷西 候任市長馬漢（Matt Mahan）10日來到向上華語文學習中心，召開華文媒體會。他首先感謝所有華裔選民的支持，並願意繼續傾聽社區訴求，就有爭議的議題如教育、遊民 、公共安全等展開討論，提高社區參與度，加強民眾對市府監督。活動由向上中文學苑校長及僑務委員李漢文主持。

現任第十區市議員的馬漢將在明年1月1日上任市長。李漢文指出，在馬漢競選期間，插在她家前院的競選宣傳牌被多次惡意拔出丟棄，馬漢被對手多次抹黑。李漢文說：「華裔社區將繼續支持馬漢。」

馬漢表示，聖荷西是多元化的城市，100萬的人口蘊藏了很多商機，但城市面臨許多挑戰，如高房價、高稅收、遊民、基礎設施建設等。過去幾年城市向錯誤的方向前進，施政沒有重點，「儘管市府支出在增加，但我們沒有看到預期的結果。」

馬漢在未來將關注五大基本問題，即公共安全、減少遊民、城市清潔、加快政府審批、道德規範執法（Code Enforcement）。

馬漢感謝所有華裔選民的支持，並願意繼續傾聽社區的訴求，就有爭議的議題如教育、遊民安置、公共安全等展開討論。（記者王子涵／攝影）

遊民問題／學東岸蓋庇護 所

馬漢表示，依靠建造嶄新的公寓來解決遊民問題是錯誤且不公正的。新建公寓每戶造價約為百萬元，不僅工期緩慢，且對於工薪階層來講不公平。他建議學習紐約、芝加哥的經驗，在冬季建造臨時簡單的庇護所，讓遊民免於嚴寒。其造價僅為十萬元，相比於造高昂公寓更為現實。

馬漢指出，建造戒毒康復中心有必要性，專家建議每十萬人口應配備50張康復床鋪，而目前聖荷西每十萬人僅有13張。

對華人社區最關心的問題即戒毒康復中心選址問題，馬漢表示，「沒人希望庇護所建造在自己社區。」但任由遊民生活在街頭上，將極大可能破壞商圈，給社區造成麻煩。聖荷西80%的遊民仍生活在室外，每位遊民市府每年要花費65000元，代價很高。他希望與社區合作找到平衡點，推進治療中心、庇護所的建設，鼓勵遊民進入有安保、醫生看護的室內。

李漢文表示，華裔社區將繼續支持馬漢。（記者王子涵/攝影）

重視亞裔／招聘多元化職員

聖荷西近40%的人口為亞裔，而在市議會中卻沒有亞裔背景的市議員。馬漢表示，他將推進市府職員背景的多樣性，首先便是關注打擊任何仇視言論，支持地檢長的工作，確保仇視案件得到起訴。

馬漢提出，應從招聘環節入手，吸引多元化的職員加入市府的工作。「聖荷西市府的職位空缺率很高，約為12%，吸引更多元的人才進入市府將是雙贏。」

市中心建設／引入捷運線路

馬漢指出，儘管聖荷西是北加州最大的城市、全美第十大城市，給大家一種富有的印象，但實際上大多數的房產稅和消費稅並沒有流進市府財政中，受益的是南灣其他城市。「聖荷西是中半島城市的鄉村臥室。」馬漢說。

「聖荷西的人口在日間減少約50%，這是全美僅有的狀況。反觀舊金山，日間人口會暴增150%。」馬漢說，「人們去巴洛阿圖、山景城工作消費，他們所工作的公司會繳納財產稅以及消費稅，所以你可以看到這些城市能夠經常維護道路公園、建造新的公寓。這些城市人均稅收超過聖荷西25%至40%，很多人不知道這一點。」

馬漢指出，聖荷西市中心需要轉變方向，吸引投資者，創造就業機會。「將捷運線路引入市中心是一個很好的想法，不過這仍需要大量時間，並且造價不菲。」馬漢說，「我的計畫仍是回歸基本的五個問題，在城市下一年的財政中增加15名警員，並努力達到20名，將聖荷西市中心打造成對商業友好安全的區域。」

與市議會合作／共識才共贏

馬漢的市議員空缺，近日來成為爭議的話題，儘管有上千居民抗議，但市議會仍然以7比4的投票結果通過了由市議會直接任命的方式填補空缺，打破了該市慣例。馬漢與現任市長李卡多（Sam Liccardo）均屬於少數席位的進步派。

馬漢表示，市議會的決定讓他十分失望，這有悖於民主的理念。但他仍積極地表示，社區所支持的好想法最終是會勝利。「在現在政治體系中往往需要幾屆的選舉，才能最終實現目標。」馬漢說。

馬漢指出，合作才能共贏。「我願意與每一位市議員對話合作，尋找共同點，幫助他們在各自的選區中成功。」馬漢說，「但我絕不會對核心價值有所妥協，將社區的支持視為理所當然。」