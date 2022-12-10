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FTX創辦人雙親 明年暫停史丹福執教

編譯組／灣區9日電
FTX創辦人班克曼-佛瑞德的雙親，明年暫停在史丹福法學院執教。(史丹福法學院臉書)
FTX創辦人班克曼-佛瑞德的雙親，明年暫停在史丹福法學院執教。(史丹福法學院臉書)

加密貨幣FTX創辦人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)的父親、史丹福大學法律系教授班克曼(Joseph Bankman)已取消他原訂於今年冬季教授的一門課程，這意味著原在史大執教的班克曼-佛瑞德雙親，下學期都不會在史大法學院執教。此消息傳出，正是班克曼家族在FTX倒閉之前、自FTX收購價值1640萬元的度假屋，而遭到批評之際。

在史大擔任講師的班克曼-佛瑞德母親芭芭拉(Barbara Fried)，在明年課程目錄中，並未列出任何課程。她在發給史丹福學生報「每日報」(The Daily)的聲明表示，這是「計畫已久」(long-planned)的退休決定，與其他發生的事情無關。芭芭拉是名譽退休教授，她沒有固定教學職責，但未來可自由授課。她寫道，「期望」能返回教學崗位，但並未計畫在本學年度任教。

同樣在史大執教的班克曼-佛瑞德父親班克曼，則未回應有關取消教學的評論。

班克曼-佛瑞德創辦的加密貨幣交易所FTX於11月倒閉之後，可能面臨嚴重的刑事指控。他一直擔任FTX執行長，直至今年11月11日公司申請破產。根據「Nerdwallet」報導，原本價值320億元的FTX，因為缺乏流動性與資金管理不善而崩垮，隨之而來的是驚慌的投資人大量撤資。

根據「CNBC」報導，至少有80億元的客戶資金消失不見，這些資金用來支持班克曼-佛瑞德的對沖基金「Alameda Research」。兩家公司目前都已破產。

法務專家推測，班克曼-佛瑞德可能因詐欺而面臨數年監禁。前聯邦檢察官、曾在金融衍生產品相關索賠與證券訴訟代表客戶的出庭律師馬里奧蒂(Renato Mariotti)告訴CNBC，此事件看起來確實是可被控罪的詐欺案件。

班克曼-佛瑞德的父母則被捲入這起醜聞，路透爆料，他擔任教授的雙親，是自FTX購買價值1640萬元度假屋的擁有人。不過，他的父母告訴路透社，他們正尋求將地契歸還給FTX。

破產 退休 貨幣

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