金山官員檢查證實 推特總部至少兩間臥室

舊金山官員前往推特總部視察，發現兩個房間內的確擺有床舖。圖為英國廣播公司記者日前上傳的推特臥室照片。（取自推特）

舊金山 官員7日前往推特 總部進行檢查，在八樓發現了兩間臥室，證實了媒體日前的報導。

針對推特在位於舊金山市場街1355號大樓的總部非法設置臥室一事，樓宇檢查局（Department of Building Inspection）還未做出任何決定，表示需要收集更多資料。

樓宇檢查專員赫南德茲（Mauricio Hernandez）在報告中說：「與舊金山規畫局（SF planning）進行實地視察，獲得進入九樓和八樓部分區域，發現八樓兩個房間內各有一張床。還需要做進一步調查。」

一名英國廣播公司（BBC）記者8日在推特上傳了多張照片，稱是推特總部內的臥室，可以看到臥室內擺有床舖、衣櫃和洗衣機。

儘管沒有證據指出市長布里德（London Breed）有參與檢查推特總部一事，馬斯克 仍尖銳攻擊布里德。

馬斯克推文說：「所以，舊金山攻擊為疲憊的員工提供床位的公司，但不去確保兒童不受芬太尼的禍害。你的優先事項是什麼（標記布里德）？」並在推文中附上一名嬰兒意外吸食到芬太尼險些喪命的紀事報（Chronicle）報導連結。

富比士雜誌（Forbes）是最先報導推特總部有臥室的媒體，而最先報導8日調查行動的是舊金山商業時報（San Francisco Business Times）。