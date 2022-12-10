金山勇士隊「捐贈季」 波爾、威金斯陪兒童快樂購物

金州勇士隊明星球員，波爾(三排右一）和前鋒威金斯（三排左一）和現場的孩子們合影留念。（記者張曼琳／攝影）

金州勇士 隊（Golden State Warrioes）明星球員，後衛波爾(Jordan Poole)和前鋒威金斯（Andrew Wiggins）9日一同到阿拉米達市位於5街的Target ，帶著屋崙男孩女孩俱樂部（The Boys &Girls Club)的孩子們，進行「假日季購物狂歡」；和孩子們共同度過美好佳節，回饋社區，為勇士隊「捐贈季」活動的一部分。

當天下午4時，波爾和威金斯在Target百貨公司，參與由金州勇士隊組織的「假日季購物狂歡」活動，全程近兩個小時。屋崙男孩女孩俱樂部的孩子們在活動開始前，就尤為興奮，在波爾和威金斯現身後，更是忍不住興奮和尖叫，場面熱鬧。

波爾帶著俱樂部孩子在Target購物。（記者張曼琳／攝影）

波爾和威金斯先是簡短的和在場的孩子們打招呼，之後孩子們也向他們提問；其中有孩子問到奪冠後的感受是什麼？波爾和威金斯均表示，「感覺很棒！」

威金斯還說：「你知道一旦成為冠軍，無論你走到哪裡，它都會跟隨你」，並認為所有的努力都是值得的。

在提問結束後，二人也一一和孩子們合影留念，還感謝Target員工對他們的支持和員工們合影；之後，兩人分成兩隊帶著孩子們在Target購物。波爾在陪伴孩子購物的同時，不時看向孩子們的購物車，好奇他們都買了什麼。大部分的孩子都是挑選的自己喜歡的玩具，有的孩子購買圖書和光盤，也有孩子選擇籃球、橄欖球這些運動物品。

波爾給穿著勇士隊T恤的孩子在衣服上簽名，威金斯也不停和孩子們現場互動。在Target購物的消費者見到明星球員後，也紛紛上前合照，波爾和威金斯也都十分配合，擺出各種姿勢和粉絲合影。

威金斯和孩子們現場互動。（記者張曼琳／攝影） 波爾看著孩子們的購物車，好奇他們都買了什麼玩具。（記者張曼琳／攝影）

波爾在接受媒體採訪時感謝大通銀行對本次的「假日季購物狂歡」活動提供的支持，他此次前來，就是和孩子共度愉快時光，回饋社區。

波爾於2019年透過選秀加盟金州勇士，合約3年總值620萬元。在2022年NBA總冠軍賽第五戰，波爾再次於第三節結束前投進壓哨超大號打板三分，幫助勇士在三節打完取得1分領先，優秀的表現也幫助球隊免於被逆轉的命運，勇士最終也成功以4比2擊敗塞爾提克，拿下隊史的第7座總冠軍。