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加大教職員持續罷工 本科生遭殃…延後申報、另選專業

本報柏克萊訊

加大系統教職員罷工事件已發酵近一個月，這場罷工運動給許多面臨取消課程的學生帶來壓力，沒有人能回答這場罷工將持續到何時，他們甚至不確定自己的課程能否按時順利完成。

11月14日，大約4萬8000名加大系統的教職工罷工，要求提高工資和改善福利。以 United Auto Workers Local 5810為代表的員工表示，他們別無選擇，只能罷工以要求增加必要的工資，以跟上柏克萊（Berkeley）、聖地牙哥（San Diego）和洛杉磯等城市的天價租金及其他生活開銷。

上周，加大校方官員同意為其中約1萬2000名的博士後員工和學術研究人員加薪29%，提供更多的探親假、兒童保育補貼和工作保障。但博士後員工和研究人員仍拒絕重返工作崗位，而是要與3萬6000名研究生助教、導師和研究人員共進退，因為這3萬6000人還沒有爭得改善待遇的機會。

許多加州大學的學生擔心，罷工可能會持續到明年，從而打亂他們申請學位課程的計畫。

柏克萊加大二年級學生Janna Nassar表示，她認為學術工作者的薪酬應該更高，但隨著罷工的繼續，她也越來越擔心，在下周期末考試之前，她原指望研究生導師為她的一門經濟學課程進行期末複習，但現在一切都泡湯了。

Janna Nassar說，在罷工之前，她每周參加三次該課程的講座，並與研究生導師進行兩次討論。她必須先完成課程，然後才能在明年申報經濟學專業。她說，這是自己在這裡的所有學期中學習過的最難的一課。當知道自己可能不得不延後申報，或者可能無法申報經濟學而不得不選擇另一個專業，真是令人沮喪。

打算申報心理學專業的柏克萊大二學生索特洛 (Susana Sotelo) 說，她的五門課程中有四門是由研究生導師或講師教授的，這些課程已被取消，或轉移到網上並變成可選課程。她說，一門心理學課程也移到網上，教授告訴學生，在本學期剩餘時間裡不會教授任何新內容，因為要支持罷工。

罷工 柏克萊加大 加州大學

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