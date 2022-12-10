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聖他羅莎建戒毒中心遭否決 華人獲「階段性勝利」雀躍

記者張曼琳／聖他羅莎報導
戒毒中心計畫建設的地點Mountain Hawk路5761號，距離中心三分之一哩外，就是當地著名的小學。（陳學紅供圖）
戒毒中心計畫建設的地點Mountain Hawk路5761號，距離中心三分之一哩外，就是當地著名的小學。（陳學紅供圖）

北灣聖他羅莎市（Santa Rosa）規畫委員會以5票對0票，一致否決在當地Skyhawk小區附近建戒毒中心的計畫。超過百名的華裔人士主導反對戒毒中心建設計畫，他們對在規畫委員會獲上得「階段性勝利」感到雀躍，通過此次行動他們也確實體會到，一定要積極參與社區事務，為維護自己權益發聲。

在周四（8日）晚間的規畫委員會會議中，60多位當地居民與會發言表達反對意見；其中反對戒毒中心建設的當地草根組織「Skyhawk United」負責人之一，華裔居民陳學紅（David Chen）向本報透露，規畫委員會共五位委員全部投下反對票，否決戒毒中心計畫。他表示，除非運營戒毒中心的私人公司Pura Vida Recovery Services在10日內向市議員上訴，該計畫會再進行討論；如未上訴，戒毒中心計畫就會徹底結束。

陳學紅表示，「沒想到五位委員會最後都一致投下了反對票。」他為當晚取得的「階段性勝利」感到興奮和歡喜。他還透露，為反對戒毒中心建設而成立的「Skyhawk United」組織中，有100名華裔人士，另外還有印度裔、西裔和白人；他們為反對建設戒毒中心共同努力，挨家挨戶上門，了解當地居民的意見，並收集到516個簽名請願書，還募得2000元資金，用於處理相關文件等事務。

北灣聖他羅莎規畫委員會以5票一致否決在當地Skyhawk小區附近的戒毒中心建設計...
北灣聖他羅莎規畫委員會以5票一致否決在當地Skyhawk小區附近的戒毒中心建設計畫。（記者劉先進／翻攝）

在臨近聽證會前，他們也為把握好每人2分鐘的發言機會，進行排練。陳學紅表示，因為其中有不少華裔人士，不擅長用英文發言，因此要求委員會提供同聲翻譯，以鼓勵華人用母語發表意見。他還表示，北灣蘇諾瑪市（Sonoma）華裔市長丁駿輝（Jack Ding）在得知後，也對他們反對戒毒中心的工作表示支持，並提供意見，陳學紅對此表示感謝。

陳學紅透露，在聖他羅莎亞裔占比約4%，同灣區其他城市相比，可以說算很少的比例，因此本次由華人主導並獲得成功，十分難得。

陳學紅說：「以前從來我都不關心政治」，但本次要建戒毒中心，會影響周邊小學學生的健康安全，也會破壞商業運營，他感到是「被逼上梁山」，不得不站出來為社區利益出聲。

聖他羅莎紅木區華人協會會長王潘瑞貽（Nancy Wang）也為市議會投票中斷戒毒中心計畫感到雀躍，大讚「這就是團結的力量」。她表示，憑藉40多年在當地市府工作的經驗，她預計，Pura Vida Recovery Services 公司會向市議會上訴，但認為上訴成功的機會不大。她表示，該計畫違反城市建築條例，並不利於社區。

擬建的戒毒中心位於Mountain Hawk路，大批居民反對。（陳學紅供圖）
擬建的戒毒中心位於Mountain Hawk路，大批居民反對。（陳學紅供圖）

戒毒中心項目規畫師比斯拉（Sachnoor Bisla）則辯解稱，該戒毒中心將設置24個床位的，配備社區護理與監控設施，監控解毒和戒斷管理治療中心的運作。中心會24小時運營，有三到五名工作人員負責通宵值班，有六到八名工作人員日間值班。他還強調，批准戒毒中心許可，不會對公共利益或福利造成傷害或損害，或對附近地區居民的財產等造成實質性的傷害。聖他羅莎警察局已審查提案，並未對安全問題表示擔憂。

但社區民眾認為，戒毒中心建設計畫的地點Mountain Hawk路5761號，三分之一英里之外，就是當地著名的小學，擔心戒毒者在此出入，將影響學生健康。

華裔 華人 警察

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