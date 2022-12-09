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灣區科企裁員潮 料持續到明年4月

記者李怡／舊金山報導
舊金山灣區的科技公司，因少數員工返回辦公室，多數空置。（記者李怡／攝影）
舊金山灣區的科技公司，因少數員工返回辦公室，多數空置。（記者李怡／攝影）

加州就業發展部加州就業發展局（Employment Development Department，簡稱EDD）8日消息稱，舊金山灣區的科技公司預計在明年1月中旬將繼續裁員2546名，會持續到明年4月上旬。

就業發展部統計的數據稱，在舊金山灣區已有超過1萬人被裁員。其中Meta在最新一輪裁員中，裁掉2000多名員工，亞馬遜裁員200多人，Juul Labs裁員100多人，Astra Space裁員60多人。

未來在灣區的科技企業裁員的具體信息，Meta公司將裁員2202人，亞馬遜灣區將裁員263人，Juul Labs舊金山裁員116人，Astra Space已裁64人。其他備受關注的的科技與生技公司裁員包括推特（Twitter）、Cepheid、甲骨文（Oracle）、Lyft、Stripe、Astreya、 Zymergen及BioMarin Pharmaceutical。預計可能導致灣區至少3000居民失業。

就業發展部統計自10月1日以來的數據顯示，科技和生技公司已在灣區裁員1萬400多人，灣區惠普等多個科技巨頭發布消息稱，正在計畫在全球範圍內裁員數千人。

另外，甲骨文和拜瑪林製藥公司（BioMarin Pharmaceutical）也宣布在灣區裁員。據提交給加州就業發展局的文件顯示，這兩家公司總共將裁撤295個職位。

數據顯示，灣區科技公司今年8月增加7500個職位，其中3900個在聖他克拉拉縣，但灣區同月增加的各行業職位總數只有4400個。也就是說，其他行業工作職位的緩慢增加，影響科技業職位的增長。如沒有科技行業做支撐，灣區8月份的職位增長更少。

以上大部分公司預計新一波裁員計畫將在2023年1月中旬開始，部分員工將在2023年2月10日之前離職，可能持續到4月上旬為止，且明年的裁員行動均為永久性裁員。

經濟學者表示，灣區任何科技業裁員發生，都可能在當地產生連鎖反應，因為許多餐館、零售商店、旅館與其他科技產業，都仰賴大型科技公司來增加銷售額與利潤。

專家表示，疫情期間，科技界發展興盛，因為民眾對購買科技設備、裝置、手機的需求倍增，現在所有採購都已完成，恢復了正常狀況。儘管裁員代表就業增長放緩、可能一時很艱難，但不會影響灣區長期前景。

裁員 灣區 就業

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