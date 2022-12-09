史上最大河流恢復工程 加州俄州合作 將拆4水電站大壩

州長紐森(左二)、聯邦和其他州、部落的合作夥伴，慶祝拆除加州和俄州四大水電站大壩拆除計畫獲得批准。（記者劉先進／翻攝）

加州 州長紐森 、俄勒岡州長布朗（Kate Brown）、聯邦內政部長哈蘭德（Deb Haaland）、國會議員赫夫曼（Jared Huffman）及尤羅克（Yurok ）和卡魯克（Karuk）部落的領導人，8日聚集在克拉瑪斯河（Klamath River）沿岸舉行在線記者會，慶祝拆除加州和俄州 四大水電站大壩拆除計畫獲得批准；此舉將恢復一個多世紀以來鮭魚和鋼頭魚無法進入的數百哩的棲息地，並為未來幾代人振興部落社區和文化。這也是美國歷史上最大的河流恢復項目。

哈蘭德在8日慶祝活動上宣布，俄州和加州克拉瑪斯河流域的四個部落水項目，將通過內政部墾務局獲得580萬撥款，以恢復水生生態系統，提高生境的復原力，並減輕持續乾旱危機的影響。

州府資料說，克拉瑪斯河從俄州南部的卡斯卡特火山，穿過克拉瑪斯山脈，延伸到加州的太平洋，與周圍社區、企業和環境的健康有著內在的聯繫。克拉馬斯盆地的多樣化社區包括美國原住民、農民、牧場主、伐木工、礦工和漁民。自古以來，克拉瑪斯河的自然財富一直支撐著原住民的身體健康和文化認同。

克拉瑪斯河曾經是西海岸第三大鮭魚生產河，在1918年開始為發電建造混凝土大壩之前，鮭魚和鱒魚似乎取之不盡，用之不竭。但大壩建成後，阻擋了洄游的鮭魚和鋼頭魚進入350多哩的關鍵河流棲息地。

即使今天其他能源已最大限度減少對克拉瑪斯河發電的需求，大壩仍存在，並造成流動緩慢、溫度較高的河流條件，滋生殺害魚類的寄生蟲和疾病。克拉瑪斯河的鮭魚數量自古以來支撐著尤羅克和卡魯克社區，目前急劇下降，迫使部落減少或取消鮭魚的收穫和代代相傳的文化習俗。

當克拉瑪斯河四座水電大壩最初的50年運營許可於2006年到期時，一個由部落政府、州和聯邦機構、社區團體、漁業和保護團體及地方政府組成的聯盟，制定了一系列協議，旨在解決克拉瑪斯流域的挑戰；認識到解決供水、水質和恢復問題取決於拆除所有四座大壩，其中一項協議概述組建拆除大壩實體的過程，現在被稱為克拉瑪斯河重建公司（KRRC），以採取必要步驟確保聯邦能源管理委員會（FERC）批准拆除大壩。

在FERC於2022年11月17日批准後，加州、俄州和上訴公司上周採取行動，正式成為共同被許可人，進行大壩拆除，並全面實施2016年簽署的「修正的克拉瑪斯水電和解協議」。根據批准的計畫，Copco 2號大壩最快將在2023年夏天拆除，J.C. Boyle、Copco 1號和Iron Gate大壩計畫在2024年拆除。這四座大壩位於俄州Klamath縣和加州Siskiyou縣。

紐森說，大家所取得的令人難以置信的進展證明，通過共同努力，「我們可以在複雜的挑戰中開闢一條前進的道路，為所有人創造一個更光明的未來。」

州長紐森慶祝拆除加州和俄州四大水電站大壩拆除計畫獲得批准。（記者劉先進／翻攝）

哈蘭德說，清潔的水、健康的森林和肥沃的土地，使克拉瑪斯盆地及其周邊流域成為部落社區、高產農業和豐富的候鳥、吸血魚、鮭魚和其他魚類的家園。但在過去的20年裡，由於持續的乾旱狀況和有限的水供應，該盆地遇到前所未有的挑戰，即將拆除的大壩，結合拜登政府提供的數百萬的水和棲息地復原力投資，將有助於恢復這個曾經豐富的生態系統，以造福居民。