北灣聖他羅莎擬建戒毒中心 516位民眾簽名反對

擬建的戒毒中心位於Mountain Hawk路，大批居民反對。（陳學紅供圖）

北灣聖他羅莎（Santa Rosa）規畫委員會8日晚舉行公聽會，討論是否批准在市中心臨近學校的購物中心內，建設一個24床位的戒毒中心。大批華人 發言反對。截至發稿，投票還未進行。華人陳學紅（David Chen）說，戒毒中心會影響周邊小學學生健康安全，也會破壞商業運營。附近Skyhawk小區100多個華人，帶領社區多個族裔，反對市府批准建設戒毒中心。目前反對的請願書已經得到516個簽名。而戒毒中心方面的規畫師表示，中心不會影響學生安全和周邊商業。

擬建的戒毒中心位於Mountain Hawk路5761號，由私人公司Pura Vida Recovery Services運營。陳學紅表示，中心所在的社區購物中心有兩層，其中二層本來有7套二居室的公寓，大樓被相關公司買下來後，租客被趕走，決定改建戒毒中心。所在建築活動空間小，食物提供不方便，運營戒毒中心捉襟見肘。距離中心三分之一哩外，就是一所小學，很擔心戒毒這出入影響學生街健康。購物中心本來有健身房、咖啡店、小酒吧等商業。若樓上住著戒毒客戶，顧客會因為害怕，不願意去消費，導致影響周邊商業，購物中心最後將人去樓空。目前，包含100個華人的516個居民簽名反對。

聖他羅莎紅木區華人協會會長王潘瑞貽（Nancy Wang）表示，市規畫委員應該深入民眾聽取大家的所思所想。對於周邊小區的學校、步道、足球場等設施來說，戒毒中心會威脅其安全。

退休警員DJ 表示，根據戒毒中心的物理不局，他不相信中心可以跟蹤24個客戶，並確保他們、以及其他人的安全，如果走廊和外部公共區域沒有某種監控系統，工作人員不可能無處不在，無時不在，有人可能過度服藥，死在中心內。在物理上沒有任何東西可以阻止客戶隨時走出去。管理方希望，要求對公共區域、走道、吸煙區進行錄影、監控和記錄。「沉迷於毒品 和酒精的人可以很有創造力，並想出各種辦法來獲得、保存和使用毒品。」

戒毒中心項目規畫師比斯拉（Sachnoor Bisla）表示，這是一個24個床位的，社區護理、監控設施，監控解毒和戒斷管理治療中心，將會有24小時的運營，有3到5個工作人員負責通宵值班，有6到8個工作人員日間值班。項目所在地也是鄰里商業區的一部分，作為混合規畫區，鄰里商業區允許有7個或更多客戶的社區護理設施，只要得到小型有條件的使用許可證。事實上，除機動車銷售區之外，所有的大型社區護理設施在本市所有的分區中都是允許的，只需獲得小型使用許可。中心還將為鄰居和來訪者提供熱線電話，以便對客戶進行投訴，並篩選客戶，不允許性犯罪者或暴力重罪犯進入大樓。

他強調，批准中心的許可，不會對公共利益、健康、安全、便利或福利造成傷害或損害，或對附近地區居民的財產等造成實質性的傷害。新客戶只能在營業時間內進入，並要求在其逗留期間留在設施內，現場至少有3至6名工作人員，進一步的客戶將接受藥物測試以及犯罪篩查，聖他羅莎警察 局已審查提案，並未對安全問題表示擔憂。沒有證據表明，擬議的項目會影響到鄰里之間的安全，國家法律和城市法規也沒有限制學校和社區護理設施與員警之間的距離。中心的使用對交通的影響非常小，客戶在現場時不會有車輛。市政府沒有任何文件表明擬議的用途會對周邊企業產生負面影響。